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川普「賴死不走」怎麼辦？　獨立報：國會和社會壓力是下台關鍵

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▲▼川普。（圖／路透）

▲川普至今拒不認輸的態度引起媒體擔憂，他是否也將拒絕遷出白宮。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國媒體普遍認為拜登已贏得本屆選舉，不過川普卻似乎不接受這樣的選舉結結果。他除了在11月7日發推特聲稱自己勝選以外，還不斷放話要最高法院停止計票。英國《獨立報》分析，如果川普在敗選後拒絕離開白宮的話，拜登政府該如何處理呢？美國注重「權力和平過渡」，因此政治學家奎克認為，川普並不會不顧名聲賴死不走，再加上國會與社會的壓力，他最後應該還是會被迫下台。

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普會不會不接受選舉結果，賴死不走呢？（圖／路透）

《獨立報》指出，這已經不是媒體第一次提出這樣的問題了，每一次只要川普對選舉結果提出質疑時，媒體就會探討，憲法是否能強制他在敗選後離開白宮的橢圓形辦公室（Oval Office）。

面對川普在郵寄投票和選舉誠信上所提出的選舉挑戰，候選總統拜登和他的律師、憲法專家團隊已經準備好了應對方式，拜登堅稱，如果川普輸掉大選，那麼聯邦官員「將迅速護送川普離開白宮」。

不過必須注意的是，美國歷史上從未發生在任總統拒絕接受敗選，並且不願意將權利移交給後人總統的先例。這是因為「權力和平過渡」是美國自建國以來就一直延續至今的傳統，幾乎可以被稱為是美國社會的基石，更是人民引以為傲的「美式民主」亮點。

▲▼美國歷史上有爭議的總統選舉（左：尼克森；右：甘迺迪）。（組圖／達志影像／美聯社）

▲美國歷史上有爭議的總統選舉（左：尼克森；右：甘迺迪）。（組圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國歷史上有爭議的總統選舉（左：戈爾；右：小布希）。（組圖／達志影像／美聯社）

▲美國歷史上有爭議的總統選舉（左：戈爾；右：小布希）。（組圖／達志影像／美聯社）

在過去，每當總統職位存在爭議時，他們仍然能取得和平的結果，讓權利順利被移交。在1960年的選舉中，儘管民主黨人被指控操縱選票，但尼克森（Richard Nixon）還是向甘迺迪（John F. Kennedy)認輸。另外，戈爾（Albert Arnold "Al" Gore）也在2000年的選舉中接受了最高法院的裁決，承認敗給小布希（George Bush）。

英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）政治學教授奎克（Paul Quirk）曾告訴《獨立報》，若川普拒絕承認選舉結果，那執法部門就會陷入尷尬的境地，「到時候問題就會變成『執法部門應該服從誰的命令』，因為最終一定會出現一位總統候選人對對手使出武力手段的問題。」

▲▼川普。（圖／路透）

▲學者認為，川普也許會顧及名聲，再加上國會與社會的壓力而被迫下台。（圖／路透）

美國憲法中並未提及，若總統在敗選後拒絕將權力移交給對手，那他應該如何被處置，因此，是否會有人願意派出聯邦調查局（FBI）、海軍海豹突擊隊（Navy Seal）或其他執法機構沖進白宮西廂辦公室（West Wing），以逮捕最近落選的川普總統。

不過，紐黑文大學（University of New Haven）政治學教授桑德曼（Joshua Sandman）表示，他不認為川普會在敗選後拒絕下台，因為這將使得他的總統名聲在歷史上留下污點，而且國會和政治的強大壓力最終還是會迫使川普下臺。

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