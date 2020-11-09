看長相就知超會生！韓狼師性騷女學生「想包回家」...僅輕罰6.3萬

▲高中男教師言語性騷擾女學生，稱想帶回家當老婆。（示意圖，非當事者／取自Pixabay）

記者羅翊宬／編譯

南韓傳出離譜的校園教師性騷擾案，二審僅被判250萬韓元罰金，引起社會與教育界極大爭議！一名54歲的男性高中教師，曾於2018年多次出言調侃班上女學生，且次數高達11次，一審被判1000萬韓元罰金，由於不滿判刑過重而提出上訴。

根據韓媒《亞細亞經濟》報導，該高中男教師於2018年3至4月，曾對女學生表示，「妳長得一副好像很會生小孩的模樣，我真想把妳當作媳婦！」、「好想把妳做成玩偶，珍藏在我的書桌與床前」、「好想用包袱（보쌈）把你打包帶回家當老婆」，截至該年11月，共出言性騷擾女學生高達11次。

▲朝鮮時代舊俗，貧窮男子會將無法再婚的寡婦當場「打包」娶回家。（圖／翻攝自Naver Blog）

據悉，南韓有項傳統習俗稱為「보쌈」，為舊時沒錢娶妻的貧窮男子，在夜半時偷用包袱將看上眼的寡婦「蓋布袋」，強行打包回家當作老婆。

南韓法界人士8日指出，首爾高等法院春川院外審判庭針對該案進行二審，該教師在法庭上不斷主張自己的話語並不具有性騷擾意圖、遭到學生曲解，認為一審判刑過重；法官則認為，男教師已於事後向女學生道歉、教學經歷超過10多年，加上曾獲頒教育監獎狀，因此將罰金減為250萬韓元（約新台幣6.3萬）。

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