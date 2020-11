紐時：北京觸角深入加勒比海「想奪我邦交國」　美方提高警覺

▲中國國家主席習近平出席建國71年紀念典禮。(圖/路透)

文/中央社記者尹俊傑紐約8日專電

《紐約時報》報導,中國近年以貸款與投資在加勒比海地區擴增影響力,疫情期間加強援助,引起美國政府警覺。專家認為,北京觸角深入加勒比海另一動機是掠奪台灣的邦交國。

加勒比海市場不大,多數國家欠缺足以吸引中國目光的礦產資源。但觀察家表示,當地在物流、金融與商業方面具戰略重要性,且鄰近美國,爆發軍事衝突時的安全價值可觀,加勒比海因而成為中國「一帶一路」計畫一環。

牙買加西印度群島大學(UWI)教授貝納爾(Richard Bernal)說,北京觸角伸向加勒比海另一關鍵動機是奪取當地的中華民國邦交國,逐步消滅國際社會對台灣的承認。

▲總統蔡英文接受BBC專訪時說,中國絕對不會停止奪取我友邦的企圖,然而,台灣也會竭盡所能地維繫邦交國。(圖/總統府提供)

中華民國目前有15個邦交國,4國位在加勒比海地區,分別為海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁。總統蔡英文2016年5月上任以來失去7個邦交國,其中,加勒比海地區的多明尼加2018年5月與中華民國斷交。

報導寫道,加勒比海國家普遍亟需基礎建設援助,中國也對當地愈來愈感興趣。根據華府智庫美洲國家對話組織(Inter-American Dialogue),過去15年,中國政府向加勒比海地區重大基建等計畫提供超過60億美元低利貸款。

中國企業也在加勒比海加強投資港口與海上物流、採礦與石油、糖與木材業、度假村與科技計畫。

牙買加已成為中國經營加勒比海關係的重心。過去15年,北京提供牙買加約21億美元貸款,用來修建道路、橋梁、會議中心與住宅,並資助建設兒童醫院、學校與牙買加外交部辦公大樓。

去年11月,牙買加政府為減少債務,宣布停止與中國協商取得新貸款,但將持續透過合資等途徑與中方在重大基建領域合作。牙買加官員說,未償還中國的貸款僅占整體貸款約4%,預計10年內可償還完畢。

此外,中國也以捐贈軍警裝備和廣設孔子學院在加勒比海擴增影響力。2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)疫情爆發後,北京以捐贈或銷售個人防護裝備推展「口罩外交」。中國國務委員兼外交部長王毅7月宣布,將向拉丁美洲與加勒比海地區國家提供10億美元貸款採購疫苗。

▲美中關係逐漸惡化。(圖/達志影像/美聯社)



中方雖避免以言語或軍事、政治手段在當地直接挑戰美國,美國政府仍大力推銷自身開發計畫,包括去年展開的「促進美洲成長」(Growth in the Americas)投資倡議。

美國政府10月派遣代表團訪問蘇利南、蓋亞那、牙買加、海地與多明尼加,宣傳美國民間投資。官員也在加勒比海加強警告盟邦與北京往來的風險,包括偷工減料、掠奪性貸款和間諜活動。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)年初訪問牙買加時說:「從中國等地拿錢很誘人,但這些錢如果滋生腐敗且破壞你們的法治,益處在哪?那些投資如果摧毀你們的環境且未替人民創造就業機會,有什麼用?」

美國駐牙買加大使塔比亞(Donald Tapia)10月下旬呼籲不要採用中國電信巨擘華為技術有限公司製造的第五代行動通訊(5G)設備,在推特(Twitter)發文指控「華為有從事間諜、偷竊並支持專制政權的歷史」。

