最死忠「川粉」崩潰！北韓官媒噤聲Day2：金正恩苦等川普訴訟結果

▲拜登當選美國下屆總統，然而卻有人不樂見。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

民主黨拜登（Joe Biden）在2020美國總統大選中得勝，受國際社會矚目，多國領袖與政府發言人接連公開發表祝賀，不過消息傳出的第2天，北韓（朝鮮）官媒、黨媒、對外傳媒還是選擇噤聲、仍未見任何相關報導。有分析指出，北韓最高領導人金正恩與川普私下維持著好交情，身為忠實「川粉」的他，其實正苦守美國法院選舉訴訟結果出爐。

根據南韓《韓聯社》今（9）日報導，北韓官媒《朝中社》與《朝鮮中央電視台》、黨務機關報《勞動新聞》、對外傳媒《我們民族之間》皆對拜登當選美國總統一事罕見地保持沉默，且自從金正恩10月21日前往平安南道檜倉郡參拜中國抗美援朝戰死解放軍陵園後，已連續19天未再追蹤報導金正恩的公開行程。

報導分析，從北韓的立場來看，金正恩與川普2018年終於進行自兩韓分裂後的首場美朝元首峰會，雙方從原本的對立局面、破冰、化解尷尬、到實際接觸，3年多來維持著一定程度的交情，如今當然不樂見川普敗選，預計北韓當局將會嚴密關注法院訴訟結果，直到川普自己承認敗選。

▲分析指出，金正恩可能對川普落選相當失望。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，《勞動新聞》9日頭版強調農業生產重要性，並報導國內新冠肺炎（COVID-19）防疫工作進度與災區重建的「80天戰鬥」，而在國外消息則是報導全球防疫、禽流感與肆虐中南美洲的颶風。

不過回顧過去幾場美國總統大選，其實依照北韓媒體的慣例，皆是延遲至結果出爐數天後才選擇報導！

2008年歐巴馬當選後2天，北韓官媒才以「共和黨參議員馬侃以極大票差落敗」之方向進行報導；2012年，似乎意識到歐巴馬對北韓採取「戰略忍耐」，北韓官媒遲至結果出爐3天後才報導，期間未刊登任何一篇社論；2016年川普當選時，僅透過《勞動新聞》報導，甚至直接不提川普名字，以美國新任政府稱呼。

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