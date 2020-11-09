拜登勝選第一個週日「掃墓憶已故長子」　達成遺願墳前探望

▲拜登在勝選後隔天前往已故長子博墓前。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國民主黨總統當選人拜登在美國時間7日勝選後，8日上午隨即現身家鄉德拉瓦州威明頓（Wilmington）住所附近的教堂，一如往常參加彌撒，並前往已故大兒子博（Beau Biden）墓地。

綜合福斯新聞、每日郵報報導，拜登平時週日都會來到教堂參加彌撒，8日這天，在10時30分的彌撒儀式開始後，他也來到現場，夫人吉爾、女兒艾希莉（Ashley）等人都陪在身旁。據悉，他通常都會遲到數分鐘，並提早數分鐘離開，讓特勤局特工的現身不會影響到其他參加彌撒的與會者。

在拜登一家參加完彌撒後，便前往大兒子博（Beau Biden）的墓地，可見當時拜登戴著口罩、低著頭，也被在場媒體捕捉到，他伸手把孫子摟進懷中，2人抱在一起，情緒似乎有些波動。

事實上，1972年首次當選縣議員，然而同年他的妻子（Neilia Hunter ）與女兒娜歐蜜（Naomi Biden）卻不幸在一場車禍中喪生，同乘的博與杭特儘管身受重傷，但幸運存活。只不過，白髮人送黑髮人的傷痛並沒有因此宣告終結，博2013年確診腦癌，儘管進行手術，術後恢復狀況看似不錯，但癌細胞最終仍擴散，於2015年5月病逝。

對拜登來說，家人接連離世的現實無疑是內心沉痛的一擊，2015年因喪子之痛放棄參選2016年美國總統大選。但博力挺父親繼續從政，競選總統，拜登先前曾說，「博（生前）讓我答應他，不管發生什麼事，我都要好好的……他擔心我會放棄我這輩子一路走來的一切，他知道我會照顧好家人，但他並不希望我離開，這給了我一個明確的目標。」

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