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拜登趕籌組新政府　核心圈「自己人」名單搶曝光！各領域權威雲集

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▲▼2020美國總統大選,拜登。（圖／路透）

▲2020美國總統大選最終由拜登勝出。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統當選人拜登與助手們花了好幾個月的時間來籌備過渡政府，隨著選舉結果確定，擁有數百名人員的新政府團隊也逐漸組建完成。知情人士指出，拜登長期以來都有一個緊密的核心圈，他依靠這些人獲得戰略建議，此外包含在防疫、經濟復甦、外交與氣候變遷等面相都已找到個別的專業幕僚人選。

根據路透報導，知情拜登早期計劃的人士透露了即將在新政府中擔任高級官員或顧問的人選，以及拜登長期以來的緊密核心圈，除了拜登的家族成員外，拜登任副總統期間的幕僚長克萊恩（Ron Klain）曾領導歐巴馬政府應對伊波拉病毒疫情，被外界認為是制定總統議程、政治與日常活動的新政府幕僚長的熱門人選。

外傳，拜登團隊私下已加速組閣，白宮首批高級官員名單最早可能下周出爐。除了克萊恩以外，里凱蒂（Steve Ricchetti）、里德（Bruce Reed）、路易斯安那州民主黨眾議員里奇蒙（Cedric Richmond）與擔任拜登競選團隊共同主席的洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）也可能擔任要角。

新冠防疫
拜登上任後的首要任務就是控制新冠病毒的大流行，於競選期間曾承諾，即使防疫專家佛奇與川普曾有意見上的摩擦，他也會繼續請佛奇擔任原本職務。而前衛生局長默蒂（Vivek Murthy）先前也曾多次向拜登匯報疫情情況，預計也將在新政府中發揮作用。

經濟復甦
使美國經濟回到正軌為拜登另一項重點工作，新內閣的財政部長空缺將可能由美國聯儲會（Fed）理事布雷納德（Lael Brainard）前財政部副部長拉斯金（Sarah Bloom Raskin）被視為最有可能的人選，拜登長期以來的經濟顧問伯恩斯坦（Jared Bernstein）與本哈里斯（Ben Harris）則可能接續他們經濟顧問的職位。

外交政策
拜登曾說，在任期之初將重建與海外盟友及對手的關係。拜登的競選外交顧問，曾任前國安顧問、前副國務卿布林肯（Antony Blinken）主張美國應扮演強而有力的領導角色，以對抗中國等可能的對手，同時也重視與其他國家的合作機會，被認為將擔任外交重責。高級政策顧問蘇利文（Jake Sullivan）也可能擔任國際關係相關職務。

另外，曾有望擔任拜登副手的前國安顧問萊斯（Susan Rice）也被認為是國務卿的可能人選。至於職掌五角大廈的人選，則為前國防部高級官員佛洛諾伊（Michele Flournoy）呼聲最高。

氣候變遷
據報導，拜登團隊正在考慮任命一位「氣候權威」以兌現相關政見，可能的人選包括拜登老友、前參議員凱瑞（John Kerry）與迪斯（Brian Deese），因為他們都曾參與巴黎氣候協定，而拜登日前聲稱要帶領美國重新加入該協定。華盛頓州州長英斯里（Jay Inslee）曾在民主黨初選中以氣後變遷為競選主軸和拜登競爭，因此也被列入可能人選當中。

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