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火速訪美！南韓外長分析拜登北韓政策：不會重蹈歐巴馬覆轍

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▲▼康京和8日訪美，接受記者提問。（圖／達志影像）

▲康京和8日訪美，接受記者提問。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓外交部長康京和（강경화）昨（8）日應美國國務卿蓬佩奧邀約飛抵華府，進行4天3夜訪美行程，其中除了與蓬佩奧展開會談，並拜訪美國聯邦議會、智庫、學界人士，更預計在駐美大使館斡旋下，會晤美國總統當選人拜登幕僚團隊。她表示，拜登政府短時間內應會繼承川普3年來對北韓（朝鮮）的外交政策，不會回歸過去歐巴馬時期提倡的「戰略忍耐」（Strategic Patience）。

根據《韓聯社》報導，康京和抵達華府後的首要行程，便是前往韓戰紀念公園獻花，過程中她接受記者提問，發表拜登當選後對北韓外交政策的相關看法。

她表示，「從拜登身邊各界人士的公開說法來看，或許（拜登就任後）不會重回歐巴馬時期的『戰略忍耐』。我認為（拜登）勢必將以過去3年來（川普）的現有外交成果為基礎，繼續發展下去。」

根據康京和的觀察，就算拜登明年1月上台，勢必將延續川普政府2017年以後在北韓所取得的外交成果，而這之間南韓政府也會持續積極扮演先前降低美朝兩國緊張氣氛的仲裁角色。

康京和補充，「不過現在若進行各種具體預測，仍言之過早。」

對於未來是否會與拜登政府合作，康京和回答，「總統文在寅在消息一出後便公開祝賀拜登當選，直到目前為止謹慎以對、步步為營，相信未來會採取更積極的態度。」

▲▼時任美國務卿希拉蕊訪韓時，對李明博提出「戰略忍耐」構想。（圖／達志影像／美聯社）

▲時任美國務卿希拉蕊訪韓時，對李明博提出「戰略忍耐」構想。（圖／達志影像／美聯社）

「戰略忍耐」（Strategic Patience）為2010年5月26日，時任美國國務卿希拉蕊訪韓時向時任南韓總統李明博提出的戰略構想，為聯合國安理會持續對北韓施以經濟制裁，以此坐等北韓政權倒台。儘管北韓軍事挑釁加劇，2012年以後，歐巴馬對北韓核武問題在公開場合上隻字未提，採取一貫「無視」的戰略態度。

據悉，康京和此行將與蓬佩奧展開美韓外交長官會談，確認美韓同盟關係；而對於是否會晤拜登陣營人士，康京和表示目前無法透露太多。

►南韓外長火速訪美！估「提早一步」接觸拜登陣營...將與他會談

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