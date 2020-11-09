拜登當選後第一步！「全美強制戴口罩」　硬性作法恐引民眾反彈

▲美國總統當選人拜登與妻子吉爾（Jill Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

拜登於台灣時間8日當選美國第46任總統，外媒分析，拜登上任後第一個動作將是「全美強制佩戴口罩」如果不配合，拜登本人則會直接去找市長或郡長面談，要求當地落實。對此，《福斯新聞》的醫學編輯西格爾博士（Marc Siegel）認為，雖然口罩具有防疫功效，但以罰款等強制作法，實際上可能會引發更多反彈。

根據《福斯新聞》報導，拜登8月發表提名演說談及新冠疫情時表示，如果當選總統將實施一系列的全國防疫戰略，其中包括「全國強制佩戴口罩」，「我們將在全美強制要求戴口罩，這是為了相互保護。」拜登還說，每位州長都應該下令強制戴口罩，專家估計這將能挽救4萬多條人命，戴口罩是一種愛國的表現。

對此，西格爾博士表示，雖然戴口罩能讓保持社交距離的效果加分，尤其是在室內距離過近時須適時佩戴，但採取嚴厲的措施可能會適得其反，應根據特定地區的病毒數量來決定，而非所有地區的強制佩戴，「口罩很有用，但它並不是全部，我擔心罰款等強制執行的作法，實際上會引發更多反彈。」

報導指出，拜登的防疫計劃將保持社交距離視為一種輔助方式，但西格爾博士認為，口罩才是輔助，「社交距離是我們現在就應該作的事情，你永遠不知道設區裡有多少病毒，在控制病毒傳播方面，保持距離比戴口罩更重要。」而僅在博事發言的前一天，美國主要城市湧出大批人群，走上街頭慶祝，雖然大多數拜登的支持者都有佩戴口罩，但都沒有保持社交距離，拜登卻對此沒有任何評論。

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