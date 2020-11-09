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快訊／川普女婿未說服承認敗選！Axios：他反建議打法律戰

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▲ 調查人員認為川普女婿庫許納可能是主導開除穆勒的關鍵人物。（圖／路透社）

▲ 據傳，川普陣營已有多人認定敗選，只有川普仍然進行「無謂的掙扎」。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

美國2020總統大選歷經數天的開票，終於由民主黨籍候選人拜登率先取得270票門檻，將成為第46屆美國總統，成功入主白宮。然而川普卻無法接受敗選事實，不但在推特上瘋狂推文痛指選舉不公，更誓言將對敗選州提出訴訟。CNN先前曾報導，川普女婿出面說服他承認敗選。不過美媒Axios卻報導，川普女婿只是建議川普採取法律途徑，而非承認敗選。

CNN先前報導，身為白宮高級顧問的川普女婿庫許納作為此次大選的競選經理，已經勸說川普承認敗選，消息傳出後引起熱議，尤其是庫許納此舉是在川普對外發表「總統大選尚未結束」的聲明之後。然而根據Axios引述消息人士報導，川普的女婿庫許納其實並未說服老丈人出面承認敗選，反而是建議他尋求其他方法。

據報導，庫許納建議川普採取法律救濟，而另一名消息人士也透露，庫許納並沒有建議川普承認敗選。

川普陣營日前發表聲明稱，競選團隊的法律戰將於9日正式啟動，「在美國人民得到應得的、民主所要求的真正選票之前，我不會休息。」不過卻有消息傳出，儘管川普堅稱這場選舉出現不公、舞弊，要求重新計算「屬於他的選票」，但川普陣營內部早就有許多人已經接受敗選的事實，認為川普此舉只是「一場無謂的法律戰」。

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