拜登急任命12人小組拚防疫！他4年前被川普炒魷魚如今成重將

▲美國民主黨總統當選人拜登。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國2020總統大選計票即將進入尾聲，而民主黨籍參選人拜登也率先取得270票，跨越當選門檻，成為下一屆美國總統。根據美媒報導，拜登將新冠肺炎疫情視為上任後的第一個挑戰，因此已經延攬數名專家組成12人工作小組，以制定相關防疫計畫，其中也包括在川普上任沒多久就遭到革職的前公共衛生局長墨西。

根據外媒引述消息人士報導，這個12人防疫小組將由前公共衛生局長墨西（Vivek Murthy）、前食品藥物管理局長柯斯勒（David Kessler）以及耶魯大學博士努涅茲（Marcella Nunez-Smith）帶領。拜登陣營在7日的當選演講中稱，詳細的12人名單將於9日正式公布。

拜登團隊的副競選經理貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）8日接受NBC報導時稱，相關工作將馬上開始，而這次的選舉結果也證明了「美國人民渴望改革」。

作為12人工作小組領頭羊之一的墨西是出生於英國的印度裔，2014年曾受時任美國總統歐巴馬任命，擔任公共衛生局長，但川普上任後不久便黯然下台。

▲美國媒體報導，拜登順利當選，然而川普卻不承認敗選。（圖／路透社）



拜登在競選過程中， 多次抨擊總統川普防疫不力，才會導致無辜的20萬美國人民死於新冠肺炎，不僅如此，他還與前總統歐巴馬共同拍影片列舉川普政府的防疫失策。如今他順利當選，也將防疫視為首重目標。

儘管根據數間美國媒體，拜登已經取得超過270張的選舉人票，順利當選下一屆的美國總統，但川普仍然無法接受，堅稱選舉不公，並揚言要對敗選州提出訴訟。

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