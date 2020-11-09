美國確診數「飆破1000萬」全球第一！第3波疫情狂燒　中西部最慘

▲美國疫情爆發以來，德州確診病例數最高，中西部地區則是目前最嚴重的地方。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

《路透社》根據8日數據報導，美國爆發第三波新冠肺炎（Covid-19）疫情後，感染數激增，如今成為全球第一個突破1000萬起確診病例的國家。與此同時，全球也累計超過5000萬例。

美國過去10天通報大約100萬起新增病例，是自從293天前華盛頓州出現全國首宗確診以來的最高感染率。若把時間軸稍微拉近，美國過去7天四度通報10萬例以上，每日平均新增10萬5600例。此數字暴增至少29％，也比法國與印度的平均新增病例相加後更高，而法、印兩國是歐、亞洲目前疫情最嚴重的國家。

美國目前累計超過23萬7000人死亡，每日平均死亡病例占全球1/11；截至7日，每日通報死亡人數連續5天超過1000人，而上次出現這種趨勢已經是8月中旬。公衛專家指出，感染數激增後的4至6周，往往會出現死亡病例激增的現象。

自從疫情爆發以來，美國南部確診數累計高達430萬例，占全國總數近43％，接下來依序是中西部、西部與東北部。其中，德州病例占全國10%，位居全美最高，7日更成為首個突破100萬病例的州。但是，紐約州超過3.3萬人死亡的紀錄仍是全國最多。

美國中西部地區是現在疫情最嚴重的地方。根據人均確診數，北達科塔州、南達科塔州、威斯康辛州與內布拉斯加州所受到的影響最大。伊利諾州則成為最新感染熱點，過去7天通報6萬多例確診，位居全國最高；7日單日通報超過1.2萬例，打破該州紀錄。

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