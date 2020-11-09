特教生每天被關小帳篷！校方稱「人力不足」　媽：去學校意義何在

圖文／鏡週刊

電影《無聲》描述特教學校性侵悲歌，上映後引發熱烈迴響，也點出特教生家長的無力感。本刊近日接獲投訴，指北部某國小特教班的家長也有類似感嘆，校方常常以人力不足為由，將患有高功能亞斯伯格症及憂鬱症的孩子，「關」在教室內搭的小帳篷裡，忽略教導學童改善社交關係的重要性，讓家長難以接受。

小熊跳樓事件後，校方在上課期間都將小熊關進冷靜室，避免他再出狀況，讓小熊的父母難以接受，認為此舉無疑剝奪小熊的受教權，多次向校方反映後，學校竟又出奇招，在教室內搭了一座小帳篷，讓小熊一個人「關」在帳篷內。

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校方只要遇到管不動的病童，就直接打電話叫家長到學校，歷經這重重壓力，小熊的母親後來也跟著罹患憂鬱症。家長認為，小熊經過醫療機構評估，認定屬於高功能亞斯伯格症，也是思覺失調症的一種，但他的智商比一般常人高，老師卻據此認為小熊很聰明，不用跟其他特教生上課，而小熊最需要被關注及輔導的情緒障礙問題，亦完全沒有受到引導。

家長認為，正因為如此，小熊無法從學校生活中獲得人際溝通互動，或者進一步修正固著行為，對他將來融入社會、建立人際關係沒有幫助，「學校就是把小孩關起來，不去教育他，這樣去學校的意義何在？」

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