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《無聲》翻版！亞斯兒欲跳樓　校方不救竟反酸家長：長大給警察管

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北部某國小特教生家長控訴，孩子小熊因情緒失控爬上攀岩設施，校方人士竟不救他下來，反而拿出手機拍攝，並傳簡訊要求母親到校處理。（讀者提供，當事人經變裝處理）

圖文／鏡週刊

電影《無聲》描述特教學校性侵悲歌，上映後引發熱烈迴響，也點出特教生家長的無力感，本刊近日接獲投訴，指北部某國小特教班的家長也有類似感嘆，因罹患憂鬱症的學童病發攀高，有墜地危險，學校第一時間不僅不搭救，反而拍照傳給家長冷嘲熱諷，事後還把學童關在冷靜室隔離；此外，還讓另名過動症學童誤服2倍藥量達1個多月，使特教生及家長受到2次傷害，內心十分悲痛與無奈，但因國內收特教生的學校不多，根本難以轉學，只能選擇無聲隱忍。

【特教生悲歌】亞斯兒欲跳樓不救反酸家長　特教生「無聲」控校方冷暴力

北部一所國小特教班，專收需要較多耐心及陪伴的身心障礙學童，但本刊卻接獲特教班家長及校內老師集體控訴，指原應提供身心障礙生學習、成長的校園環境，校方竟漠視身障學童的需求。

北部某國小特教生家長控訴，孩子小熊因情緒失控爬上攀岩設施，校方人士竟不救他下來，反而拿出手機拍攝，並傳簡訊要求母親到校處理。（讀者提供，當事人經變裝處理）

一名特教生父親向本刊表示，孩子小熊（化名）患有高功能亞斯伯格症及憂鬱症，從小學一年級就在該校就讀，去年10月間開始，小熊憂鬱症病發，在校期間經常控制不住自己，有意圖跳樓的行為，不管身在幾樓都曾企圖翻牆跳下，所幸都被及時拉住。

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家長認為，小熊就是因為罹病，需要專業教育教導他人際關係及社交互動，以利他將來融入社會，隔離絕對無助於事。（讀者提供）

去年12月底，小熊趁機爬上約1樓高的攀岩設施不願下來，校方人員竟用手機拍下他趴在器材橫梁上的照片，傳訊息給小熊的母親：「（小熊）不肯進教室，下雨中，若家長不能來校處理而發生意外，學校無能為力！」

近日因國片《無聲》熱映，再次喚起大眾對於特教生受教權的關注。

心急如焚的母親於是放下工作，半個小時就衝到學校，發現孩子還趴在器材上，校方人員見到她來，竟語帶嘲諷地對她說：「現在是因為小熊還是學生，所以學校願意容忍，如果他再一直這樣下去，以後長大去給警察管！」聽得小熊的母親心如刀割。

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