川普輸了選戰還「賠掉夫人」！　英媒爆料：梅蘭妮亞等卸任就提離婚

記者張靖榕／綜合外電報導

美國現任第一夫人梅蘭妮亞（Melenia Trump）與總統川普婚姻不睦的傳言，一路走來始終未消散，如今川普敗選，英媒很快引述兩人身邊人士爆料，宣稱婚姻「玩完了」，現在梅蘭妮亞只是在數日子，計算何時向結縭15年的枕邊人提出離婚要求。若消息為真，74歲的川普的連任之路，不僅輸掉選戰還沒了老伴。

▲梅蘭妮亞與川普的婚姻關係屢傳不睦。（圖／路透）

梅蘭妮亞是川普的第3任妻子，兩人相差24歲。她在21世紀初與川普相識相戀後，早已分合過多次，直到兩人終於結婚，並生下家族最小的孩子拜倫（Barron Trump）。2016年川普當選美國總統的消息一出，據說梅蘭妮亞的淚水立刻奪眶而出，但並非喜極而泣，相反地，她從來不曾想過川普竟然能夠選上。

川普入主白宮後第5個月，梅蘭妮亞才終於帶著拜倫從紐約頂樓豪宅姍姍搬入華府，種種跡象顯示她既排斥川普，也抗拒在白宮日日成為政治焦點一部分的生活，但她當時對外的說法僅是拜倫需要先完成在紐約的課業後才能動身。

▲小兒子拜倫是川普與梅蘭妮亞所生的唯一一個小孩，其餘全是川普與第一、二任前妻的兒女。（圖／達志影像）

英媒《每日郵報》（Daily Mail）報導，隨著拜登與賀錦麗當選美國第46屆正副總統，儘管川普仍在醞釀籌組龐大律師團展開法律戰逆襲，梅蘭妮亞卻想抓準時機轉身離開。

在時尚娛樂圈打滾、梅蘭妮亞的前高級時尚顧問沃蔻芙（stephanie wolkoff）透露，第一夫人雖然搬入白宮，但與川普始終分睡不同房，兩人之間基本上已變成「一場婚姻交易」。她說梅蘭妮亞想要離婚，而且要在婚後協議中為兒子拜倫爭取權益，讓他能夠公平分得川普的部分財產。

川普的前助理紐曼（Omarosa Manigault Newman）則聲稱，夫婦倆15年的婚姻早就走到終點，「梅蘭妮亞已經在每分每秒倒數，只要他卸任她就能夠離婚了。」川普「不准天下人負我，只願我負天下人」的性格，是梅蘭妮亞至今按棋不動的原因，紐曼表示，「若梅蘭妮亞想要趁川普還在任時給他來個『終極羞辱』，他肯定會找到辦法懲罰她。」

回應外界的傳聞，川普始終堅稱他倆的婚姻和睦，不曾有過任何爭吵，今年50歲的梅蘭妮亞也未對此提出反駁。不過川普曾與第二任妻子梅普爾斯（Marla Maples）簽過婚前協議，條文中明訂她不能透過出版任何書籍，或在任何訪談中批評他；報導指出，梅蘭妮亞很可能也簽下過類似的封口協議。

►川普3任老婆都超正！狠甩首任「無縫小三」 第一夫人約會玩心理戰

►爸曾出席3K黨集會！兄長之死影響川普一生 女兒女婿「左右決策」

