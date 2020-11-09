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全球確診破5000萬例！「53天暴增2000萬人染疫」　歐洲再度重創

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▲▼法國醫護人員轉送新冠肺炎病患。（圖／路透）

▲法國醫護人員轉送新冠肺炎病患。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間9日上午5點30分，全球累計已突破5000萬病例，其中1／4是過去30天來增加的數字，此外，病故數也上升至超過125萬人。美國確診病例即將突破1000萬例，緊隨其後的印度則是剛超過850萬人染疫。歐洲疫情迅速回溫，再次成為疫情重創的中心。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，全球累計5027萬396例、125萬4198死，疫情正在驚人地成長，全球確診自3000萬上升至4000萬，僅花費32天，再增加至5000萬例更只花了21天時間。

美國累計994萬4786例、23萬7488死，知情人士表示甫當選的新任美國總統拜登距離就職仍有一段時間，不過其團隊已經在積極籌組12人防疫工作小組，即將對外公開名單。

印度累計850萬7754例、12萬6121死；巴西累計565萬3561例、16萬2269死。疫情持續重創歐洲，各國確診數字猛烈飆高，封鎖措施也隨之紛紛祭出，法國已成為全球第4大染疫國，累計183萬5187例、4萬490死；俄羅斯累計176萬420例、3萬292死；西班牙累計132萬8832例、3萬8833死；英國累計119萬5350例、4萬9134死。

歐洲已經取代拉丁美洲成為全球最嚴重疫區，累計約1200萬例確診，病故數佔全球達24％。路透社分析指出，歐洲過去每3天就增加約100萬例確診，占全球新增病例高達51％，法國疫情擴散速度更是快過印度，過去7天平均單日新增達5萬4400例確診。

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