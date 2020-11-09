　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

二戰後第3人！川普挑戰總統連任失敗　專家分析關鍵1因素

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2020美國總統大選,川普。美國總統川普4日在白宮發表演說，對自己前期的選情樂觀。（圖／路透）

▲川普是少數挑戰連任失敗的總統。（圖／路透）

文／中央社華盛頓8日綜合外電報導

美國總統大選由民主黨候選人拜登勝出，現任總統川普成為二戰以來美國第3位競選連任失敗的總統。專家分析，川普未能掌握在位優勢打贏選戰，問題在於他的全國支持率不夠高。

法新社報導，川普加入卡特（Jimmy Carter）和老布希（George H.W. Bush）行列，成為第二次世界大戰以來少數競選連任失敗的美國總統。

喬治華盛頓大學（George Washington University）政治歷史學家達勒克（Matt Dallek）指出，在位總統敗選之所以罕見，原因是執政者通常能利用高位改變輿論風向，讓情勢對自己有利。

川普在競選期間，不僅搭乘空軍一號專機全美走透透造勢，還堅持在提供美國民眾的1億5000萬美元（約新台幣43億元）疫情紓困支票上簽字，更在白宮發表他的共和黨全國代表大會（Republican National Convention）演說。

川普種種行為，引發外界指控他違反限制總統利用聯邦政府從事政治活動的「海契法」（Hatch Act）。

達勒克表示，美國在位總統「掌握白宮所有工具，包括行政權、橢圓形辦公室、空軍一號。這些都是可供他們運用的權力象徵。」換句話說，白宮提供競選連任的總統「單一現代最強大主場優勢」。

川普是美國史上首位從未擔任過民選職位或軍事領袖的總統，當選前美國民眾較熟悉他的電視名人身分。

川普也是美國首位在蓋洛普（Gallup）民調中支持率從未跨過50%的總統，許多民眾不滿他對新冠肺炎（Covid-19，2019冠狀病毒疾病）疫情處理方式，也不喜歡他粗暴的言論和持續不斷的個人醜聞。

反觀同樣競選連任失敗的老布希，因曾在1991年帶領美國打波斯灣戰爭（Gulf War），使他的支持率一度高達近90%。

達勒克表示，川普與老布希及卡特的差別，在於後兩者未能取得黨內團結。老布希和卡特尋求連任時，都在黨內初選遭遇挑戰，使得他們在全國競選時聲勢受影響。

反之，川普現在幾乎稱霸整個共和黨。達勒克說：「川普的挑戰者真的得到共和黨外才有機會。」

川普落選卻又在共和黨內勢力龐大，因此坊間已開始揣測，他是否會接下更不尋常的挑戰，尋求4年後再度當選總統。

美國歷史上只有一位總統成功辦到，那就是1892年報仇4年前敗選、二度當選的民主黨總統克里夫蘭（Grover Cleveland）。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
艾陶成颱了！梵高最快今接力誕生　北北基大雨晚起最冷探16度
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美老牌益智節目主持人崔貝克罹癌病逝　享壽80歲

「美國不想再當世界警察」　分析家：歐洲人不應抱有任何幻想

全球確診破5000萬例！「53天暴增2000萬人染疫」　歐洲再度重創

二戰後第3人！川普挑戰總統連任失敗　專家分析關鍵1因素

上任後防疫優先！　知情人士：拜登團隊將公布「12人疫情工作小組」

共和黨高層堅不認拜登勝選　議員喊話川普：總統先生堅持下去

美前總統小布希恭賀拜登勝選　稱川普有權要求重新計票

希拉蕊笑了！祝賀拜登打敗川普　將代表紐約州投下選舉人票

如果台灣是「美國的一州」川普會死更慘 　網：用美國人思維投票

川普還在做總統夢！1hr連發6文　狂批：這是「失竊的選舉」

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

新竹物流司機迴轉直接輾壓狗狗 聽手術費6萬竟冷回：讓牠自然吧

拜登「成功奪賓州」當選美總統 284票突破門檻！川普連任失敗

台鐵最狂常客！一驗票就心絞痛 救護人員到場一驚：怎麼又是她

住戶疑不滿保全要求「量額溫」　髒話連飆＋動手推人怒喊：跪下

「七月半」退業配..HowHow少賺7位數（？）　蔡阿嘎放話：票秒殺再生一胎！

美老牌益智節目主持人崔貝克罹癌病逝　享壽80歲

「美國不想再當世界警察」　分析家：歐洲人不應抱有任何幻想

全球確診破5000萬例！「53天暴增2000萬人染疫」　歐洲再度重創

二戰後第3人！川普挑戰總統連任失敗　專家分析關鍵1因素

上任後防疫優先！　知情人士：拜登團隊將公布「12人疫情工作小組」

共和黨高層堅不認拜登勝選　議員喊話川普：總統先生堅持下去

美前總統小布希恭賀拜登勝選　稱川普有權要求重新計票

希拉蕊笑了！祝賀拜登打敗川普　將代表紐約州投下選舉人票

如果台灣是「美國的一州」川普會死更慘 　網：用美國人思維投票

川普還在做總統夢！1hr連發6文　狂批：這是「失竊的選舉」

美老牌益智節目主持人崔貝克罹癌病逝　享壽80歲

「美國不想再當世界警察」　分析家：歐洲人不應抱有任何幻想

全球確診破5000萬例！「53天暴增2000萬人染疫」　歐洲再度重創

艾陶成颱了！梵高最快今接力誕生　北北基大雨晚起最冷探16度

纖細肩頸線怎麼練？瑜伽老師親授運動3步驟　睡前做一下兩週見效

TREASURE編舞危險動作⋯成員痛苦反應曝光　粉絲心疼：YG請修改！

二戰後第3人！川普挑戰總統連任失敗　專家分析關鍵1因素

上任後防疫優先！　知情人士：拜登團隊將公布「12人疫情工作小組」

WHA復會未邀請台灣　外交部：中國阻撓參與

共和黨高層堅不認拜登勝選　議員喊話川普：總統先生堅持下去

法鬥自摔回過神竟怪 同伴氣到「叫兄弟」包圍嗆聲

國際熱門新聞

川普宣言：我贏得了總統大選

如果台灣美國的一州川普會更慘

拜登25歲帥照！網：根本美國隊長

川普質疑計票問題　1小時連發6文

川普連任失利！過去對話曝「未來4動向」

希拉蕊祝賀拜登　將代表紐約州投選舉人票

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

川普陣營出包「記者會訂錯地點」　對面竟是火葬場…

川普敗選「特權沒了」　美媒：性侵+逃稅指控恐讓他入獄

轟拜登癡呆失智！傳金正恩震怒...恐試射核武

拜登宣布當選「世界將發生十大改變」

拜登剛勝選就口誤　稱美新冠2.3億死

中國失望了！路透：拜登「抗中」比川普更強硬

譚德塞推特：期待拜登政府與WHO合作

更多熱門

相關新聞

拜登上任後防疫優先！將公布「12人疫情工作小組」

拜登上任後防疫優先！將公布「12人疫情工作小組」

各大媒體已預估民主黨候選人拜登勝選成為美國第46位總統，知情人士指出，拜登將2019冠狀病毒疾病疫情視為國政當務之急，明天會公布一個由12名專家組成的工作小組。

共和黨議員不認拜登勝選　喊話川普「堅持下去」

共和黨議員不認拜登勝選　喊話川普「堅持下去」

小布希賀拜登勝選　稱川普有權要求重計票

小布希賀拜登勝選　稱川普有權要求重計票

希拉蕊祝賀拜登　將代表紐約州投選舉人票

希拉蕊祝賀拜登　將代表紐約州投選舉人票

拜登是「跛腳總統」 ！前防長揭原因

拜登是「跛腳總統」 ！前防長揭原因

關鍵字：

2020美國總統大選美國北美要聞川普

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

點珍奶「混珍洗珠」啥意思？KIMIKO曝隱藏版點法

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

快訊／統一獅奪冠！第一波出爐：連3天滿千送百

楊丞琳唱到「泣不成聲」！　下台一看李榮浩傳3字...傻眼了

川普宣言：我贏得了總統大選

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度拍到槍

台北男違規遭輾斃！家屬怒告環保局稽查員

脫褲子胯下多一隻　媽：你是貓嗎

為何1人通勤「秒選休旅車」　他揭2原因！

挺鍾明軒後遭狂罵「居然刪留言」　愛莉莎莎怒了

二女兒後台合照楊丞琳　小S任性回應笑翻網

好市多螃蟹驚見「綠色蟹膏」！營養師給答案

《枕上書》人妻女星遭老公指控出軌

「綺夢」張敏52歲0修圖曝光　網驚：認不出

薔薔豪砸30萬做「私密處醫美」

更多

最夯影音

更多
台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！
李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面