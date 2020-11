希拉蕊笑了！祝賀拜登打敗川普　將代表紐約州投下選舉人票

▲ 前美國國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國大選最終在台灣時間7日畫下句點,由民主黨籍候選人拜登與副手賀錦麗勝出,雖然官方尚未公告勝選消息,但許多國際社會上的政客已經紛紛獻上祝福,其中包含4年前被川普打敗的美國前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)。她表示,自己將代表紐約州投下選舉人票給拜登。

據悉,在美國的選舉人團(Electoral College)制度中,一個州為一個選舉人團單位,各州的選舉人數意即該州在參、眾兩院議員總人數,目前現有538位選舉人,由全美100位參議員與435位眾議員,外加首都華盛頓特區特有的3張選舉人票所構成。

希拉蕊在台灣時間8日凌晨發文表示,選民們選擇了拜登和賀錦麗成位下一任總統和副總統,這是場歷史性的大選,拒絕了川普,同時也揭開美國的新一頁,感謝所有幫助實現這一項目標的人,願共同向前進。

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.



It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.



Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs