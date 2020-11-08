　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「總統之戰」連任失利！過去對話曝「未來4動向」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2020美國總統大選,川普。美國總統川普4日在白宮發表演說，對自己前期的選情樂觀。（圖／路透）

▲媒體7日紛紛預測美國民主黨總統候選人拜登勝選已成定局，現任總統川普連任失利。（圖／路透）

文／中央社

媒體今天紛紛預測美國民主黨總統候選人拜登勝選已成定局，當下連任失利的總統川普正在打高爾夫球。如果川普願意，很快他就能花更多時間與小白球為伍。但川普還能做些什麼？

● 銷聲匿跡絕非選項

法新社報導，傳統上美國總統在離開白宮後多半不公開置喙政務，而是投入撰寫回憶錄，偶爾參加慈善活動。但川普不變的喜好就是站在鎂光燈下，沒多少人預期這位獨特的美國總統會循前人往例。

川普將失去進入白宮的鑰匙，但他仍能登入推特（Twitter），用手指對共和黨發揮有力影響。

● 再戰2024？

川普至今拒絕接受敗選，並毫無根據地宣稱出現大規模舞弊行為。

若干盟友已表示他計劃2024年再戰白宮。在美國歷任總統中，只有克里夫蘭（Grover Cleveland）任期不連續，於1888年敗選後又於1892年奪勝。

前白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）表示，川普「不喜歡輸」。穆瓦尼告訴一家愛爾蘭智庫：「我預期總統（川普）會繼續涉入政治，我絕對會把他列入2024年可能的候選人名單。他74歲，精力非常旺盛。」

川普的孩子則清楚要求共和黨人繼續忠於川普。小唐納．川普（Donald Trump Jr.）5日就上推特發酸文：「『有望成為2024共和黨候選人』的人，幾乎全都沒動作，真是太棒了。』

小唐納點名共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）。幾小時後，葛蘭姆就在川普最愛的福斯新聞（Fox News）節目上，承諾出錢幫川普打法律訴訟，並在無根據的情況下，再度指控選舉過程違法。

● 川普電視台？

結過3次婚、生於紐約的川普是飯店開發商兼電視名人。他毫不掩飾自己嚮往入主白宮前的安逸。

川普在密西根州大急流城（Grand Rapids）的最後造勢集會上說：「我以前的生活很好，棒透了。」

川普能過上那種生活，靠的是用自己的名字賺錢。根據前私人律師柯恩（Michael Cohen），川普2016年把選總統當成「宣傳品牌的機會」，結果他意外勝選。

川普曾歷經一連串破產，2000年代靠主持電視實境節目「誰是接班人」（The Apprentice）重新打響名號。

隨著川普對福斯新聞的抱怨與日俱增，並指控這個助他崛起的頻道不夠右派，他已暗示打算建立「川普電視台」（Trump TV）。川普曾推文：「（觀眾）現在想要別的選擇，我也是！」

沒人能否認川普能言善道的功力。他在無數場集會運用意識流手法，從陰謀論帶到笑話和惱人小事，像是他熱愛批評浴室水龍頭水壓太弱，吸引了大批群眾定睛關注。

而且川普若要開設電視台，已有現成媒介可用，也就是公開支持他的「一個美國新聞網」（One America News Network, OANN）與NewsMax TV。現在這兩家媒體還是小蝦米，若川普加以收購，就可能變成大鯨魚。

● 坐牢？

未來川普被嚴重司法問題糾纏的可能性也不低。

紐約檢方已在調查川普支付封口費給一名情色女星、他混亂複雜的商業交易和謎樣的會計操作。還有強暴與性侵指控等舊案等著他。

貴為總統時川普大致上可享司法豁免權。一些人還猜測他可能再度挑戰常規，嘗試預先特赦自己。

川普親信中已有8人因2016年「通俄門」等案被依重罪起訴或判刑入獄，包括他的競選總幹事、律師和國安顧問。

● 放下一切旅行去？

又或者，川普會想擺脫一切。

這個想法聽起來難以置信，但川普有過一些暗示。6月他曾在白宮思考與名模出身的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）一同坐上露營車，來場公路旅行。

川普也曾在賓州造勢集會演說中停下來，以不那麼浪漫但同樣真誠的心態，誇獎一輛輛停好的卡車。

川普說：「很棒的卡車。你認為我能跳上其中一台開走嗎？我想這麼做，開車離開這裡，離開這一切。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
二女兒Lily追星楊丞琳「後台合照」　小S回應笑翻網
男友派人扮長輩提親！她結婚完知自己是「第5任妻」崩潰
兄弟6亞...網刷一排「安心亞」！主場被3隊拋彩帶
象迷哭了！兄弟上演2015年慘案　7年6度看別人封王
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普還在做總統夢！1hr連發6文　狂批：這是「失竊的選舉」

川普「總統之戰」連任失利！過去對話曝「未來4動向」

譚德塞推特：期待拜登政府與WHO合作　共同對抗疫情

新加坡總理李顯龍「恭賀拜登當選」：豐富的從政經驗可以克服挑戰

祝賀拜登順利當選！　全球各國元首、組織賀詞一次看

拜登面臨「分裂政府」法案超難推！還沒上任　5大經濟難題等著他

轟拜登癡呆失智！傳金正恩震怒...恐再「試射核武」：應亂棍打死

拜登25歲帥照「顏值破表」！　網驚：根本撞臉美國隊長

日本皇室舉行「立皇嗣之禮」　秋篠宮為第一順位繼承人

颱風家中淹水當泳池！　菲律賓男悠哉追劇享用「漂浮餐」

薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

愛女不孕...51歲嬤「借肚」懷親孫 任代理孕母幫圓夢：替妳建立個家

蕭亞軒親自為狗下廚！黃皓眼讒：我的呢？　因毛小孩受傷操碎心…男友溫暖抱抱安撫

王瞳自曝與艾成新婚3個月「還是單身」　學習當蔡太太：「姓艾」聽起來怪怪的XD

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

哈士奇「聲帶遭割」仍奮力顧家　氣音長嚎示警...媽淚：好心疼

川普還在做總統夢！1hr連發6文　狂批：這是「失竊的選舉」

川普「總統之戰」連任失利！過去對話曝「未來4動向」

譚德塞推特：期待拜登政府與WHO合作　共同對抗疫情

新加坡總理李顯龍「恭賀拜登當選」：豐富的從政經驗可以克服挑戰

祝賀拜登順利當選！　全球各國元首、組織賀詞一次看

拜登面臨「分裂政府」法案超難推！還沒上任　5大經濟難題等著他

轟拜登癡呆失智！傳金正恩震怒...恐再「試射核武」：應亂棍打死

拜登25歲帥照「顏值破表」！　網驚：根本撞臉美國隊長

日本皇室舉行「立皇嗣之禮」　秋篠宮為第一順位繼承人

颱風家中淹水當泳池！　菲律賓男悠哉追劇享用「漂浮餐」

拜登勝選「CNN評論員」淚灑主播台　哽咽：我終於可以教小孩了

MAMAMOO玟星出道甩肉15KG　減肥減到「體質改變」怎麼吃都不胖！

台灣大賽／激動奪下優秀球員獎　布雷克：很棒的榮耀

黃心穎劈腿分手「被閨蜜接收前男友」！　剛說祝福…IG遭抓包取關

別總是問他「還愛不愛你」！5個小技巧，拿回愛情主導權

川普還在做總統夢！1hr連發6文　狂批：這是「失竊的選舉」

台灣大賽／比3連霸冠軍還感人　潘武雄：真的得來不易

台灣大賽／統一老將價值不斐　潘威倫笑：靠學弟再淋到香檳

台灣大賽／總是差一點奪冠　周思齊：今年很痛、記住這個痛

台灣大賽／統一獅勝率0.487　史上勝率最低總冠軍紀錄

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

川普宣言：我贏得了總統大選

拜登當選了　284票突破門檻

拜登宣布當選「世界將發生十大改變」

川普敗選「特權沒了」　美媒：性侵+逃稅指控恐讓他入獄

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

川普小白球打一半　突然得知「拜登當選了」

快訊／拜登284票當選美國總統！本人親自發聲了

BBC：拜登勝選「中國失望了」！

拜登25歲帥照！網：根本美國隊長

拜登對台灣「重點表態一次看」

拜登：很榮幸能帶領這個偉大國家

中國失望了！路透：拜登「抗中」比川普更強硬

川普陣營出包「記者會訂錯地點」　對面竟是火葬場…

快訊／川普：離大選結束還早呢！

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

川普宣言：我贏得了總統大選

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度拍到槍

拜登當選了　284票突破門檻

楊丞琳「摔下高台」後首露面　無預警宣布：我單身！

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

獨／鍾明軒爆2年前放鳥節目！

韓天后被爆「碩士論文99％抄的」

快訊／鍾明軒道歉：我後悔了

為何1人通勤「秒選休旅車」　他揭2原因！

基隆宮廟「福壽山天池」撒冥紙　業者狂勸無效

拜登宣布當選「世界將發生十大改變」

4汪跟美女合照燦笑　換爸秒嫌棄

川普敗選「特權沒了」　美媒：性侵+逃稅指控恐讓他入獄

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

王彩樺17歲女「顏值爆表」正面曝光！網暴動認岳母

更多

最夯影音

更多
薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！
《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~

《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面