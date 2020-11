拜登剛勝選就口誤！　全國演說稱：美國「2.3億人」死於新冠肺炎

▲ 美國民主黨總統當選人拜登。(圖/路透)

記者詹雅婷/編譯

美國民主黨總統當選人拜登7日發表勝選演說,但就在這場眾所矚目的場合,他再度口誤,稱全美死於新冠肺炎的人數為2.3億人,儘管他即時改口更正,仍被多家媒體大作文章。依據美國約翰霍普金斯大學疫情統計,全美986萬人感染新冠肺炎,累計23萬7113人染疫病逝。

每日郵報報導,拜登7日晚間現身德拉瓦州威名頓市(Wilmington)發表勝選演說,但就在這場人生最重要的演說時間,他再度口誤。他說,「我希望它能給今年因可怕病毒而失去摯愛的2.3億…23萬多個家庭帶來一些安慰與慰藉。」

這並非拜登首次在講述新冠疫情數據時出錯。早在9月20日,當時人在費城的拜登表示,「也許在我演說的當下,在我結束演講的當下,估計已經有2億人因為新冠肺炎死亡」;只不過,他當下並沒有發現口誤,沒有即時更正。

CNN報導,美國自4日以來,每日確診人數均超越10萬;依據美國約翰霍普金斯大學疫情統計,全美986萬人感染新冠肺炎,累計23萬7113人染疫病逝。

