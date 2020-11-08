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川普曾嗆！若敗選「可能離開這國家」　反問鐵粉：能想像我輸嗎

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記者吳美依／編譯

美國總統大選3日登場，並由民主黨候選人拜登勝出。川普連任失敗，但他選前信心滿滿，10月16日在喬治亞州梅肯（Macon）中部地區機場造勢時，在數百位支持者面前，嘲弄自己可能落選的想法，「我不應該開玩笑，因為你們知道嗎？與總統政治史上最爛的候選人競選，替我帶來壓力。你們能夠想像如果我輸了嗎？」

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普選前曾經向支持者表示，「你們能想像我會輸嗎？」（圖／達志影像／美聯社）

川普表示，如果他輸給拜登，「我的一生，我該怎麼辦？我要說的是，我輸給了政治史上最爛的候選人！我的感受一定不會太好。也許我將不得不離開這個國家，我不知道」。

拜登官方帳號10月18日發布一段影片，內容是川普在許多搖擺州造勢時發下的豪語，上述畫面也被剪輯進去。

影片中，川普在俄亥俄州、愛荷華州與明尼蘇達州造勢時都曾發表類似言論，宣稱若屆時沒有贏得此地，也許「永遠不會再回來」。但是，他如今卻丟失明州的選票。

川普在北卡州時曾說，如果在這裡輸給拜登，「我再也不會跟你們講話，你們也永遠不會再見到我」。他在佛州時表示，「如果我輸了，我一定會對佛州很生氣。我想我還是會很愛你們，也許不會」。

川普目前沒有表現出任何接受大選結果的跡象，反而在拜登以微幅領先勝出的搖擺州提出法律訴訟，挑戰計票程序與結果，包括賓州、喬治亞州內華達州。

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