宜蘭秋天必去落羽松景點懶人包　漸層落羽松宛如置身仙境

▲明池落羽松。（圖／力麗觀光提供）

記者蔡玟君／綜合報導

秋天到來，宜蘭除了太平山上的山毛櫸美景外，最代表的景點就是落羽松了，以下就整理出宜蘭境內必去落羽松景點，不僅有位於城市中最美麗的落羽松公園，更能欣賞大片落羽松林與池水相映的景色，宛如置身仙境。

▲宜蘭羅東運動公園。（圖／葛瑞絲的天堂-親子旅遊生活）

羅東運動公園

占地47公頃的羅東運動公園，結合地形、植栽與水流景觀，交織成一幅美麗的水墨畫。落羽松林就位於公園內一隅，加上小河流經，就像是羅東市區內的忘憂森林般，讓氣氛悠然愜意。

▲三星安農溪的落羽松康莊大道。（圖／《跟著小虫吃喝玩樂》提供，請勿任意翻攝以免侵權）

安農溪畔落羽松

位於宜蘭縣三星鄉安農溪畔，大道兩側種植約200顆落羽松，中間則是綠油油的草地陪襯，呈現數大就是美的壯麗景觀。若天氣晴朗，藍天白雲、落羽松、草地配上遠山，宛如異國般的場景就在眼前，堪稱是網友間相傳的祕境。

▲圍繞著員山蜊埤湖福園湖畔的落羽松。（圖／《跟著小虫吃喝玩樂》提供，請勿任意翻攝以免侵權）

蜊埤湖

位在宜蘭員山有個名為「蜊埤湖」的地方，環湖木棧道旁種植整排落羽松和銀杏，後方有翠綠山巒作背景，美景均如實倒映在湖面上，這片風景，隨手拍出的相片就如同圖畫一般，美得不真實，吸引不少攝影師前來取景。樹型恰似聖誕樹的落羽松，正值由綠轉紅時節，多層次的繽紛色彩點綴樹頭，充滿詩情畫意的氛圍。湖面上偶有白鷺鷥飛躍湖面，綠頭鴨、白天鵝愜意悠遊，更增添些生氣。

雙連埤

同樣位於員山鄉的雙連埤，四周被群山、稻田為繞，湖畔也有一整排落羽松，在水中倒映仿佛兩個世界相當夢幻。地主每兩三年便會疏濬，避免湖泊泥沙淤積，維持雙連埤的湖光山色。湖中還可見到雁鴨、綠頭鴨、白鵝，在水中悠游相當愜意，水底的水草生態豐富，也曾被雜誌稱之為「水草王國」

▲明池落羽松。（圖／力麗觀光提供）

明池森林遊樂區

位於力麗馬告生態園區內的「明池森林遊樂區」，靜靜躺在群山環抱中的明池，像是從天掉落的碧綠水晶，沿著木棧道蜿蜒前行，每個轉角都自成一景，搭上湖畔大片金色落羽松林，隨手拍都像是有如歐洲明信片般的絕美畫面，隨著四季變化萬千的自然風景，深受國人喜愛。