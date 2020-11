比宣布敗選還糗！川普陣營出包「記者會訂錯地點」　對面竟是火葬場…

▲川普團隊疑似訂錯記者會地點,竟變成一個景觀公司旁的停車場,對面還是火葬場。(圖/路透社)

記者陳亭伃/綜合報導

美國總統大選終於畫上舉點,美國選民幾家歡樂幾家愁,然而情緒最沉重的莫過於現任總統川普,連任之路不僅全毀,原本想要佔優勢「所以提前郵寄投票」,如今卻成為最大絆腳石。早在7日外媒準備宣布拜登當選之前,川普一度對外發表談話,卻意外被網友發現團隊竟然訂錯記者會地點,對面還是火葬場。

根據《獨立報》報導,川普在7日曾在推特預告自己將在費城的「四季」(Four season)舉辦記者會,然而當眾家媒體抵達收到地址時,卻意外發現並不是所謂高檔的「四季酒店」,而是名為「四季園林景觀公司」,且因為已經進行媒體通知,導致團隊只能臨時在外面的破爛停車場搭致記者會講台與麥克風。

最令人驚嚇的是,該園林景觀公司對面還是一處火葬場,這消息一出,讓不少媒體與網友相當震驚,直呼「裡面根本是不是有人故意瞎搞」、「出這麼大的紕漏很嚴重」。

然而對比拜登的氣勢與局面,贏者果然全拿;川普則是兵敗如山倒一般,推特上不願意面對現況。在拜登出面宣布當選之後,雙方的支持者更是多州爆發激烈衝突,華盛頓特區的拜登選民更是開心舉布條「You are fired」來表達川普落選的心情。

目前川普團隊對於搖擺州部分郵寄選票提出質疑,其中密西根州確定有6000多張川普的選票失誤錯計給民主黨,因此更讓其陣營堅持打法律戰,預計將在多州提出告訴與驗票要求。

Just arrived at the location for the big news conference announced by President Trump.

Slightly surreal location... not the Four Seasons Hotel but a landscaping business in an industrial estate on edge of Philadelphia... more @SkyNews https://t.co/sUtAAN6n0D pic.twitter.com/u13mBFHFaS