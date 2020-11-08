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各國政客接連祝賀拜登！ 　墨西哥總統直言：現在說恭喜還太早

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▲墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）。（圖／達志影像／美聯社）▲歐布拉多和川普是好麻吉。（圖／達志影像／美聯社）▲歐布拉多和拜登已認識十幾年，曾一起討論移民政策，兩人關係良好。（圖／達志影像／美聯社）

▲墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國總統大選結果由民主黨籍拜登勝選，成為第46任美國總統，而加拿大、法國、英國、德國等政客也紛紛祝賀當選，不過向來與川普交好的墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador），則認為現在的一切還為之過早，在法律問題解決以前，不會「恭喜」美國總統大選的獲勝者。

▲墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）。（圖／達志影像／美聯社）▲歐布拉多和川普是好麻吉。（圖／達志影像／美聯社）▲歐布拉多和拜登已認識十幾年，曾一起討論移民政策，兩人關係良好。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐布拉多和川普是好麻吉。（圖／達志影像／美聯社）

根據《路透》報導，歐布拉多7日在記者會上表示，關於美國總統大選不能輕率，也不可輕舉妄動，而現在也不會祝賀任何一位候選人，除非等到所有法律問題都解決。他進一步補充說，這些話都出至於「在政治謹慎上」的思考，且所有的一切應建立在「人民自決和權利」。

據報導，墨西哥一名官員透露，歐布拉多和拜登的友誼已超過10年，兩人沒有不合，只不過川普的任期定於1月20日結束，而歐布拉多的決定，完全是出於避免美國政府交接前挑釁川普，以保障美墨的和平及睦鄰關係，再加上川普先前也非常會尊重墨西哥的決定。

▲墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）。（圖／達志影像／美聯社）▲歐布拉多和川普是好麻吉。（圖／達志影像／美聯社）▲歐布拉多和拜登已認識十幾年，曾一起討論移民政策，兩人關係良好。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐布拉多和拜登已認識十幾年，曾一起討論移民政策，兩人關係良好。（圖／達志影像／美聯社）

拜登贏得賓州20張選舉人票後，正式跨過美國總統當選門檻，然而這場大選終究難以平靜落幕。川普陣營仍未服輸，川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）即發表演說，表示將於下周一（9日）「發起全國大規模訴訟」，包括賓州在內，力主戰鬥到底，而一名幕僚也補充說，川普已經進入「戰鬥模式」，認為唯有全面開戰，情勢才會倒向對自己有利的局面。

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