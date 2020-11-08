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BBC：拜登勝選「中國失望了」！少一關鍵步驟　北韓砲火可能回歸

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▲▼ 美國前副總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前副總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國民主黨總統候選人拜登贏得2020年大選，但歷經現任總統川普作風非典型，在主掌國政的4年期間敵友分明，讓美國與全世界的關係似乎出現明顯變化。

中國

川普對北京政府態度強硬，不但發動關稅貿易戰、祭出一連串懲罰性制裁，更在新冠肺炎全球大流行方面，把錯怪在中國頭上。有些人可能認為，中國看到川普選情失利會感到開心，但分析人士認為，中國領導階層如今失望的心情更多一些，但不是因為對川普有好感，而是在川普帶領之下的美國社會對內分裂、對外孤立，在北京政府眼中，川普是美國實力衰退的化身。

中國官媒報導美國新聞的重點並非選舉，而是美國越來越嚴重的新冠疫情。隨著拜登勝出，承諾修復美國盟友關係的他，在限制中國超級大國野心方面，會比川普單槍匹馬的做事方式較為有效；此外，未來新一屆政府權力交接，也意味著美國價值觀持續存在，這也是對缺乏民主的中國體制一大挑戰。

印度

長期以來，印度始終是美國重要合作夥伴，在華府發展印太戰略及打擊全球恐怖主義的政策之下，預料拜登未來上任後，印度政府總體政策不太可能出現變化，且仍然會是美國關鍵盟友之一。

但值得關注的是，在印度國內議題，拜登並不認同印度總理莫迪（Narendra Modi）部分政策，批評公民登記制（NRC）及公民身份法修正案（CAA）。不過，拜登副手賀錦麗擁有印度血統，在欽奈（Chennai）出生長大的她如今已在印度掀起大規模慶祝活動，讓部分印度民眾感到自豪。

▼ 拜登副手賀錦麗。（圖／路透）

▲▼ 賀錦麗。（圖／路透）

北韓

北韓官方曾公開飆罵拜登是「到處亂跑的瘋狗」、「應該被亂棍打死」，但如今隨著拜登即將成為新任美國總統，北韓領導人未來若是試圖激怒新總統，相關行動或許會有更多考慮。

金正恩或許更希望川普在未來4年繼續執政，儘管川金會的歷史性會晤吸引全球關注，但雙方均未從中獲得想要的東西，如今北韓持續鞏固發展核武庫，美國則是持續實施嚴厲制裁。

分析指出，除非拜登團隊盡早與平壤政府重啟對話，否則「砲火與怒火」的日子可能回歸。對金氏政權來說，可能透過重啟遠程飛彈試射來引起華府注意，但考量北韓經濟貧困現況，仍不希望緊張局面升級到必須承受更多制裁的地步。

俄羅斯

依據俄羅斯當地媒體的說法，在川普執政之下，美俄關係早已沉入海底。但拜登勝選可能為俄羅斯帶來一線希望，因為拜登政府比川普團隊更容易預測，讓雙方可能在緊迫議題方面達成協議，例如明年2月到期的《新削減戰略武器條約》（New START）。

莫斯科政府希望未來能走出所謂的「川普時代」，試圖與新的白宮團隊建立工作關係，但成功與否仍沒有一定保證。2011年，拜登曾批評俄羅斯總統普丁，直言若他是普丁，他不會繼續競選總統，「因為這對國家和他（普丁）都不好。」

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