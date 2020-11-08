美國史上首位女副總統！賀錦麗「打破最高天花板」　有望終結紛擾

▲美國副總統當選人賀錦麗登台演說。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓7日綜合外電報導

賀錦麗今天打破美國政壇玻璃天花板，成為史上第一位女性副總統，這不僅寫下歷史新頁，並且被認為有助終結現任總統川普治理下美國社會的紛擾。

顯然因為有這樣的特殊意義，拜登陣營今天在發表勝利時，破例安排由副總統在總統當選人之前發表講話。傳統上，副總統當選人在總統當選人發表勝利演說時，都不會致辭。

法新社報導，賀錦麗曾任加州首位非裔檢察長，也是首位獲選進入聯邦參議院殿堂的南亞裔女性參議員，她複製這樣的開拓者模式，成功打進3日的總統大選選戰。

▲賀錦麗成為美國史上首位女副總統。（圖／路透社）

56歲的賀錦麗在2016年才剛當選代表加州的聯邦參議員，第一個6年任期才做了2/3。如今當選副總統，距離領導美國僅一步之遙，也已準備好踏上取得終極大獎的墊腳石。

由於77歲的拜登預料只會擔任一任總統，因此拜登4年後卸任時，賀錦麗可望獲民主黨提名總統候選人，這將給賀錦麗寫下更多歷史紀錄的機會──成為美國史上第一位女性總統。

美國新聞媒體今天依據各州選舉結果宣布拜登與賀錦麗當選後，賀錦麗在社群媒體推特（Twitter）寫下：「這場選舉絕不僅是喬．拜登與我個人的事，而是攸關美國精神以及我們捍衛美國精神的意志。前頭還有很多事要做，讓我們開始工作！」

賀錦麗8月被選中成為拜登搭檔後，不僅砲轟川普處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情漫無章法，也為了種族歧視、經濟問題與川普對移民的鎮壓等事抨擊川普。

▲拜登與賀錦麗的粉絲感動落淚。（圖／路透社）

賀錦麗的父母分別為牙買加與印度移民，他們與賀錦麗自己的人生故事某方面來說體現了美國夢。

賀錦麗擔任檢察長的資歷也有助她與時任德拉瓦州檢察長的拜登已故長子波伊（Beau）交好。波伊2015年因腦癌離世，享年46歲。

賀錦麗首度以競選搭檔身分與拜登連袂亮相時，拜登曾說：「我知道波伊有多麼敬重賀錦麗與她的工作，老實說，在我做決定（副手人選）時，這點對我來說甚為重要。」

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