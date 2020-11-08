開票還沒完！川普2天內火速「拔掉3高官」　他喊冤：報復行為

▲美國川普連任希望落空。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國2020總統大選由民主黨候選人拜登（Joe Biden）篤定勝出。現任總統川普連任失敗，但他在開票期間，已經悄悄開除3名聯邦機構首長。其中一人表示，他可能因為與當局在部分政策上意見相左，才會遭到報復。

▲戈登─哈格提被迫6日辭職。（圖／達志影像／美聯社）

綜合NPR、《紐約郵報》報導，國家核安全管理局（NNSA）局長戈登─哈格提（Lisa Gordon-Hagerty）被迫6日辭職，她是首位擔任此職務、負責監控核武儲量的女性，去年被列為接替國家安全顧問波頓（John Bolton）的可能人選。國際開發署（USAID）副署長格里克（Bonnie Glick）、聯邦能源管理委員會（FERC）主席柯特吉（Neil Chatterjee）也遭革職。

▲柯特吉認為自己可能遭到當局報復。（圖／路透）



柯特吉將繼續留在FERC擔任專員，他接受《華盛頓觀察家報》採訪時指出，川普政府「或許」是在報復，「我很明顯地一直在推動保守、以市場為基礎的碳排放減量方法，也對於委員會考慮碳排放價格抱持開放態度」。他認為，如果真是如此，「我對此感到頗為自豪」。

川普政府這一波人事異動，在共和黨內引發反彈。同黨的參議院軍事委員會主席殷荷菲（Jim Inhofe）發布聲明，批評能源部長布魯耶特（Dan Brouillette）在這個「充滿不確定性」的時期，竟要求戈登─哈格提辭職，「他不知道自己在國安事務上負責什麼，也完全不尊重NNSA的半自治性質」。

白宮拒絕對於解雇3位官員一事發表評論，也不願透露是否還會有更多人遭解雇。

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