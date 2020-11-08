快訊／這是全美人民的勝利！拜登激動演說：是時候改變一切了

▲拜登在德拉瓦州威明頓市發表談話。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）篤定入主白宮，與副手賀錦麗（Kamala Harris）於美東時間7日晚間8時30分左右，在德拉瓦州威明頓市（Wilmington）發表談話。他表示，將重建國家骨幹，團結與療癒社會，「讓美國再次獲得全世界尊敬」，成為全世界的燈塔。

拜登表示，選民「向我們傳遞了一個明確且具有說服力的勝利。這是『我們人民』的勝利」。他誓言成為一位「不會尋求分裂而是團結」的總統，眼中「不是紅州（共和黨代表色）或藍州（民主黨代表色），而是美國」，努力工作，贏得全世界人民的信心。

拜登接著提到具體政策面向，承諾將降低全球平均溫度，解決疫情危機，讓大家能夠再次見面，並讓國民「再一次互相傾聽」。他也引述《聖經》文字表示，「每一件事情發生都有原因……現在就是美國療癒的時刻」。

▲拜登承諾團結、療癒美國。（圖／路透社）



拜登指出，如今競選已經結束，而在這個時代的偉大戰鬥中，「美國人呼籲我們集結正直、公平科學與希望的力量」，這是美國人民所賦予的使命，呼籲是時候改變一切。

拜登激動表示，「有著真誠心意與穩健雙手，有著對於美國與彼此的信心，有著愛國之心以及對於正義的渴望，讓我們成為自知能夠實現的那種國家。一個團結、強大、療癒的國家，美利堅合眾國」。

拜登一開場時，花了許多時間感謝妻子吉兒．拜登（Jill Biden），「如果沒有她的愛與支持，我無法站在這裡」，相信太太將成為一位很棒的第一夫人。此外，他也一一致謝包括次子杭特（Hunter Biden）在內的所有家族成員、全國選務工作人員與志工、非裔族群的支持。

▲美國副總統當選人賀錦麗登台演說。（圖／路透社）

拜登上台前，賀錦麗先行上台演說。她表示，美國全新的一天即將到來，選民做出了新的選擇，「選擇拜登成為美國新任總統」，而民主只有在人民願意奮鬥的時候，才變得強大，「我們人民有能力創建一個更美好的未來，當我們透過民主投票來決定，當美國靈魂處於危急關頭，全世界都在關注的同時，你們為美國開啟新的一天。」

賀錦麗也承諾成為一名忠誠又誠實的副手，隨時準備好為人民付出，「像當初拜登輔佐前總統歐巴馬一樣，努力重建國內經濟，讓全美齊心團結，「美國人民已經做好準備，拜登和我也同樣做好準備。」

A new day in America has come. Tune in as Vice President-Elect @KamalaHarris and I address the nation. https://t.co/d38F58DHu8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020

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