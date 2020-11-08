拜登面臨「分裂政府」法案超難推！還沒上任　5大經濟難題等著他

▲拜登明年將入主白宮，未來4年任期備受矚目。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國民主黨人拜登（Joe Biden）勝出2020大選，即將成為第46任總統，但共和黨在國會選舉中取得關鍵勝利，把持參議院多數席次。隨著外界紛紛關注拜登未來4年的任期，許多分析家指出，「分裂政府」的情況可能形成巨大挑戰，導致他的政策計畫窒礙難行。BBC也整理出拜登在美國經濟方面將要面臨的5大困境。

一、拜登將如何拯救美國經濟？

華府預計推出更多疫情紓困資金，國會談判卻陷入僵局，因為共和黨否決民主黨提出的支出計畫規模。共和黨曾經表示，川普將獲得最終勝利，但若拜登勝選，將在對方就職前達成協議。如果該協議未能達成民主黨期望，或者經濟復甦不如預期，溫和派的拜登還能尋求多少協助呢？

拜登在競選期間提議免除學生貸款，增加退休人士的社會安全保障補助，並替小型企業提供資金；更有野心的政見包括在基礎建設、公共交通與乾淨能源領域投資2兆美元。但是，共和黨人可能會更堅決反對「民主黨白宮」提出的支出提案，這肯定會是一場硬仗。

▲拜登競選期間承諾逆轉川普許多政策。（圖／路透）



二、拜登將如何解決不平等問題？



隨著美國的收入不平等問題惡化至50多年以來最嚴重，自由派紛紛呼籲針對富人加重課稅。根據民調，此提議廣泛獲得公眾支持。

拜登在競選期間喊話，要逆轉川普2017年簽署的減稅政策部分內容，承諾將企業稅從21%提高至28％等等。外部組織估計，上述改變可能在未來10年替華府籌措超過3兆美元資金。

美國國債如今因疫情衝擊而成長，政府增加收入可望成為受歡迎的政策。但是，共和黨與商業團體必定激烈反對提高稅率，他們主張，此舉將傷害經濟。在經濟岌岌可危的情況之下，拜登是否還會費心推動此議題呢？



三、拜登能夠說服美國人針對氣候變遷採取行動嗎？

拜登提出一套全面環境政策，包括針對可再生能源研究投資4000億美元，加強汽車汙染管制，打擊汙染企業，建立50萬個電動汽車充電站，並在2035年前減少發電廠碳排放，被認為是美國總統候選人最具有野心的提案。共和黨人卻警告，上述計畫將「葬送」美國經濟。

川普政府將公共土地開放給石油鑽探，大幅鬆綁環境監管政策，離開《巴黎協定》等國際組織。因此，拜登只要努力執行部分環境政策，都將成為逆轉上屆政府決策的重大改變，但他會首先考慮哪些提案呢？

▲川普任內最知名的經濟政策就是對中國發起貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

四、拜登會結束貿易戰嗎？

川普在貿易政策方面「咄咄逼人」，不僅對中國發起貿易戰，攻擊傳統盟友，批評國際組織，也針對各國徵收新的邊境稅。拜登必將尋求重新定位，再次確立美國在國際舞台上身為盟友與領導者的角色，但實質上的差異引人關注。

國內方面，拜登誓言重振美國製造業，更強硬要求政府採購「購買美國貨」，但這可能違反國際貿易法規。

中國方面，拜登承諾「積極」應對與行動。外界預期，他短期內不會取消川普時期施加的關稅。正如BBC先前報導指出，「不論誰勝選，中國不預期獲得任何好處」。此外，他也支持針對未履行環境義務的國家徵收關稅。

拜登政府可能不會再像前任者一樣，批評國際組織與傳統盟友，但一些緊張局勢仍將持續。具體來說，與英國可能更難達成貿易協議。因為拜登明確表示，此協議不是優先順序的問題，而是取決於脫歐如何影響愛爾蘭邊境。

▲美國Google、蘋果、臉書與亞馬遜被視為4大科技巨擘。圖為臉書Logo。（圖／路透）



五、拜登會拆散大型科技公司（Big Tech）嗎？

美國科技巨擘的一舉一動在全球受到密切關注，左右派政治人物都呼籲實施更嚴格的壟斷與消費者隱私規範。

拜登批評臉書與其他科技公司未能有效處理仇恨言論與假消息，支持修改法律，要求科技公司必須對於平台上發布的內容負責，也同意將拆解大型科技公司作為「最後手段」。

然而，拜登與賀錦麗大致上針對該主題「異常沉默」，他們的競選網站上就沒有提及相關議題的立場。

雖然正在討論中的改變，需要國會批准才能付諸行動，但白宮也握有重大的權力，能夠實施壟斷調查，執行隱私權與其他規範，決定是否仿效他國針對科技公司徵收更多稅務。那麼，拜登夾在民主黨自由派的壓力與國會共和黨人的侷限之間，將會支持科技管制，或者擱置此議題呢？

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