轟拜登癡呆失智！傳金正恩震怒...恐再「試射核武」：應亂棍打死

▲拜登當選美國總統，北韓卻仍未做回應。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

拜登（Joe Biden）當選美國新任總統，受到全球矚目，然而北韓（朝鮮）官媒卻罕見噤聲，僅報導重建災區的80天戰鬥、防疫等議題。隨著拜登當選後可能改變川普政府的外交策略，外界不禁期待拜登能與北韓最高領導人金正恩維繫著何種關係，甚至是否能效仿川普模式，來個「拜金會」；不過有分析指出，金正恩恐怕趁美國政權交迭之際，進行核武或飛彈試射，博取華府關注。

根據南韓《韓聯社》報導，北韓黨務機關報《勞動新聞》於8日頭條版面報導內閣總理金德訓（김덕훈）前往平安南道順川火力發電廠、青年化學聯合企業所等經濟生產基地視察，官媒《朝中社》則僅報導金德訓視察與各政府部門所進行的新冠肺炎（COVID-19）防疫措施，而對外宣傳媒體《黎明報》（려명）、《統一的回聲》也對美國大選結果隻字未提。

▲北韓官媒曾批拜登為「瘋狗」、「老番顛」，稱應將之亂棍打死。（圖／路透社）

其實拜登早在競選總統時便多次以「獨裁者」、「暴君」等詞彙形容金正恩，將之比喻為希特勒，甚至更在第2場電視辯論會上公開稱其為流氓；而北韓也曾於去年11月透過《朝中社》發表社論，稱拜登為「瘋狗」、「老人癡呆末期」、「餓3天的雜種」、「醉心於掌權的老番癲」，還稱應將拜登「亂棍打死」。

拜登先前曾在電視辯論會表示，「我和金正恩將不會交換任何形式的情書（Love letter，指雙方書信往來）！我的外交方針著重於原則，並朝著北韓去核與統一的韓半島（朝鮮半島）方向努力。」

拜登外交政策上之轉變，對北韓來說，無非是比川普還更加難纏的對象，不過報導指出，雙方也不見得毫無改善關係的餘地。

▲在2018年川金會以前，其實雙方曾互嗆桌上隨時有「紅色按鈕」。（圖／路透社）

2017年以前，川普曾與金正恩展開唇槍舌戰，互嗆辦公桌隨時有一顆「紅色按鈕」（指核彈按鈕），然而隨著金與正隔年前往南韓參加平昌冬奧，兩韓關係緩和後，雙方便先後於新加坡、越南河內展開首腦會談，川普2019年6月訪韓時也專程飛抵板門店越過軍事分界線會晤金正恩，期間共有27封書信往來。

即便如此，金正恩恐怕趁著美國政權交迭之際，試射先前研發的核武與戰略型導彈，藉以提高身價、換取華府的注意力，進而博取談判籌碼，而這一切早有先例可循！

北韓於1993年3月，在柯林頓當選的4個月後宣布退出《核武禁擴條約》（NPT）；2005年2月，在小布希當選後不久於官媒宣布國家擁有核武；在歐巴馬當選總統後，於2009年4月試射長程導彈、5月進行第2次核爆試驗；2012年12月，在歐巴馬連任成功後進行長程導彈試射；2013年3月進行第3次核爆試驗；2016年趁美國選戰打得火熱，進行2場核爆試驗。

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