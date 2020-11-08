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LIVE／拜登發表勝選演說！　親口承諾：成為尋求全美團結的總統

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記者詹雅婷／綜合報導

美國媒體預測民主黨總統候選人拜登贏得2020年美國大選，成為第46任美國總統。他的車隊現已抵達會場，準備發表全國演說，《ETtoday新聞雲》帶您全程掌握追蹤。

1000

拜登在稍早結束的全國演說之中，以團結作為收尾，強調民主黨及共和黨可以攜手合作，「如果我們可以做到決定不合作這件事，那我們就能做到合作。」

據衛報報導，拜登與賀錦麗2人的演說均未提及川普，雙雙把重點放在美國未來的挑戰，包括應對美國境內的新冠肺炎疫情。他強調，會在9日任命一批頂尖科學家及專家擔任過度時期顧問團。

▲▼拜登,賀錦麗,美國總統。（圖／路透社）

0958

拜登稍早也向川普支持者喊話，他理解部分人民的失望，但同時呼籲團結與和解，「我以前也輸過，讓我們給彼此一個機會。」

他說，「現在是放下嚴厲言詞、再次傾聽對方意見的時刻，為了更進一步，我們必須停止把我們的對手當作敵人，他們不是敵人，他們是美國人。」

0954

拜登表示，「美國人民已經發聲，他們給了我們明確勝利，令人信服的勝利，屬於我們的勝利，我們贏得美國歷年總統選舉史上最多選票，7400萬張票」，街頭出現的活動是喜悅和希望，「你們給我的信任和信心，我謙卑以對。」

0940

目前拜登已經來到場上，戴著口罩小跑步到台前，與賀錦麗站在一起。他強調，他會成為一名尋求團結的美國總統。

0939

美國媒體預測，賀錦麗將成為美國史上首位女副總統。她說，或許她即將成為美國首位女副總統，但她不會是達成此目標的最後一人，「她會像當初拜登輔佐前總統歐巴馬一樣，努力重建國內經濟，讓全美齊心團結」，「美國人民已經做好準備，拜登和我也同樣做好準備。」

▲▼美國副總統當選人賀錦麗登台演說。（圖／路透社）

0929

目前活動開始，賀錦麗先行上台發表演說。她說，美國全新的一天即將到來，選民做出了新的選擇，「選擇拜登成為美國新任總統。」

她說，民主只有在人民願意奮鬥的時候，才變得強大，「我們人民有能力創建一個更美好的未來，當我們透過民主投票來決定，當美國靈魂處於危急關頭，全世界都在關注的同時，你們為美國開啟新的一天。」

0901

目前場內氣氛熱絡，許多支持者在現場舉著美國國旗，高喊「我們愛你，拜登！」

▲▼ 拜登美國7日晚間發表演說，支持者嗨翻。（圖／路透）

▲▼ 拜登美國7日晚間發表演說，支持者嗨翻。（圖／路透）

▲▼ 拜登美國7日晚間發表演說，支持者嗨翻。（圖／路透）

▲ 現場支持者嗨翻。（圖／路透）

CNN報導，拜登1972年首度當選成為德拉瓦州參議員，是該州任職最久的參議員，於1978年、1984年、1990年、1996年、2002年順利連任。

▼ 拜登稍早車隊進入會場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 拜登美國7日晚間發表演說，車隊到場。（圖／達志影像／美聯社）

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