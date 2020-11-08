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「不死拜登」痛失妻女長子　從政50年三度選總統終高票破紀錄當選

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（圖／達志／路透）

▲拜登。（圖／達志／路透）

文／周刊王

2020美國總統大選於台灣時間8日凌晨0點20分由美國有線電視新聞網（CNN）率先宣布拜登（Joe Biden）勝選，以273張（或預計290張）選舉人票，順利當選第46任（位）、第59屆美國總統。本屆美國總統大選創造許多紀錄，包括拜登成為美國史上獲得最高普選票數的總統候選人。

77歲的拜登從政經歷豐富，年輕時更是美國史上最年輕的參議員之一，還曾三度角逐總統寶座，近年來則是在前總統歐巴馬任內擔任副手為人熟悉，不過拜登的家庭相當坎坷，前妻和女兒在一場車禍中喪生，兩名兒子也在意外中受重傷，本來在政壇前途無限的長子，也在2015年因腦癌病逝。

（圖／達志／路透）

▲拜登。（圖／達志／路透）

1972年，拜登以29歲的年紀當選德拉瓦州（Delaware）聯邦參議員，創下美國史上至今排名第5年紀最輕當選的聯邦參議員的紀錄，就在拜登準備攀上政治高峰前，上天卻對他開了一個大玩笑！

當年的聖誕節的前夕，拜登的前妻子妮莉婭（Neilia Hunter）帶著雙胞胎兒子波伊（Beau Biden）與杭特（Hunter Biden），以及仍在襁褓中的女兒女兒娜歐米（Naomi Biden）準備採買聖誕節禮物，卻遇上了車禍，4人被聯結車撞傷緊急送醫，當時醫生告知拜登，2名兒子骨折，妻子和女兒腦部遭受重擊情況不樂觀，就算康復也會變成植物人。

（圖／達志／路透）

▲拜登。（圖／達志／路透）

甫成為新科參議員的拜登還來不及慶祝，就必須在醫院陪伴2個兒子，並為妻女的病情祈禱，車禍發生幾天後，他的妻女宣告死亡，拜登歷經失去至親之痛，親手埋葬了還來不及看到他在政壇上發光發熱的妻女；在妻女雙亡後，拜登一度打算辭掉參議員職務，「我的政治生涯還沒開始就要結束了」，因為拜登想要專心照顧2名兒子，他不能再失去至親。拜登最後選擇參加就職宣誓，只是他的宣誓地點，選在兒子的病榻前，2名兒子讓他繼續踏上政治生涯，「他們是我活下來的力量」！

（圖／達志／路透）

▲拜登。（圖／達志／路透）

拜登之後的37年，都是搭乘火車來回於德拉瓦州的住處和華府國會山莊之間，只要在國會開議期間，他每天風雨無阻的通勤，為的就是能夠在晚上見到2個寶貝兒子，多年來始終如一。遺憾的是，長子波伊2013年8月，被診斷罹患腦癌，3個月後進行了手術，術後復原情況看似良好，不過波伊2015年5月發現癌細胞再度擴散，終究仍不敵病魔過世，年僅46歲。

（圖／達志／路透）

▲拜登與歐巴馬。（圖／達志／路透）

失去了家中3位成員的拜登，連任6屆聯邦參議員，在成為副總統前，擔任參院外交委員會主席任內的豐富經驗，讓他成為歐巴馬（Barack Obama）入主白宮後最倚重的外交顧問，拜登三度想競選總統寶座，前兩次在1988年和2008年，但都在黨內初選失利，而在長子罹癌病逝後，拜登宣佈不參加2016年總統大選。

拜登在2017年卸下副總統職務，半個世紀來首次沒有擔任公職，但他對政治依然關切，尤其是看到川普（Donald Trump）上任後，美國多種面向的撕裂，在2020年，拜登再次出來，代表民主黨角逐總統大位，因為經歷過生離死別，拜登更能理解生命中的無常，他比一般政客更懂得人間疾苦和家的溫暖，每位政治人物的過往，都會影響他們的工作生涯和為人處事之道，但對於拜登來說，他的故事格外的悲傷。

（圖／達志／路透）

▲拜登。（圖／達志／路透）

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