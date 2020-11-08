　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普敗選「特權沒了」　美媒：性侵+逃稅指控恐讓他入獄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

（圖／達志／美聯社）

▲川普。（圖／達志／美聯社）

文／周刊王

美國總統川普（Donald Trump）上任以來，一直以「行政特權」處理有關自己的訴頌，阻止證人出庭作證，但如今拜登（Joe Biden）當選，美媒紛紛報導川普過去壓下的性侵、逃稅等問題將全部被調查，恐怕得鋃鐺入獄。

據《鏡報》報導，美國前聯邦檢察官桑迪克（Harry Sandick）直言：「在各方面來說，他卸任會民事案中的讓檢察官和原告更容易對他提起訴訟。」他解釋：「例如，在刑事案件以及國會傳票案件中，他要求獲得更高的傳票保護，主要是因為他是總統。」

報導指出，去年9月川普被要求進行8年以來的納稅申報，而他的律師團企圖對抗曼哈頓地方檢察官辦公室的傳票。除此之外，川普還必須面對誹謗訴訟，因為有數十名婦女指控他性侵犯的指控，其中包括作家卡洛爾（E Jean Carroll），她指控川普在1990年代，於百貨公司的更衣室對她性侵，而當時川普只回一句：「她不是我的菜。」

川普面臨許多民事和刑事調查，他名下的高爾夫球場、酒店和商辦據說都是調查重點，有美媒稱美國國稅局正在調查川普自稱「退款」的5500英磅。另外，馬里蘭州、華盛頓DC的州檢察長3年前也起訴他，指控他將個人利益置於全美民眾之上，並從中獲利7位數字的美金。

延伸閱讀
「越南金王」日戴13kg黃金炫富！他慘罹肌肉萎縮症「還得坐牢」
妻嫌體味臭拒愛愛！狠嗆「付錢才跟你做」人夫忍5年崩潰　結局大逆轉
「不死拜登」政壇傳奇！痛失妻女長子　從政近50年三度競逐總統寶座

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／蔡英文恭賀拜登當選美國總統：一起貢獻國際社會
川普敗選「特權沒了」　美媒：性侵+逃稅指控恐讓他入獄
快訊／外交部恭賀拜登當選：期待與美國緊密合作
「1女侍多夫」戰40大官！專吃帥氣鮮肉警　陸10大女淫官名單
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

LIVE／拜登篤定成白宮新主人　現身德拉瓦州發表全國演說

拜登車隊入場！　9點演說重點搶先看：美國應團結一心

「不死拜登」痛失妻女長子　從政50年三度選總統終高票破紀錄當選

川粉圍剿！《福斯》記者推「拜登當選」　留言罵翻：你不可以這樣　

快訊／我外交部恭賀拜登、賀錦麗當選：期待與美國緊密合作

川普敗選「特權沒了」　美媒：性侵+逃稅指控恐讓他入獄

川普準備戰鬥到底！律師朱利安尼大批選舉不公　揚言「全國開戰」

拜登勝選川粉氣炸　「集體出征」福斯記者推特：太讓我失望！

拜登當選台灣會不利？　他揭「其實是最好的結果」：不用當棋子了

歐巴馬讚「歷史性勝利」：拜登會以美國人最大利益為重

《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~

薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

愛女不孕...51歲嬤「借肚」懷親孫 任代理孕母幫圓夢：替妳建立個家

蕭亞軒親自為狗下廚！黃皓眼讒：我的呢？　因毛小孩受傷操碎心…男友溫暖抱抱安撫

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

哈士奇「聲帶遭割」仍奮力顧家　氣音長嚎示警...媽淚：好心疼

王瞳自曝與艾成新婚3個月「還是單身」　學習當蔡太太：「姓艾」聽起來怪怪的XD

LIVE／拜登篤定成白宮新主人　現身德拉瓦州發表全國演說

拜登車隊入場！　9點演說重點搶先看：美國應團結一心

「不死拜登」痛失妻女長子　從政50年三度選總統終高票破紀錄當選

川粉圍剿！《福斯》記者推「拜登當選」　留言罵翻：你不可以這樣　

快訊／我外交部恭賀拜登、賀錦麗當選：期待與美國緊密合作

川普敗選「特權沒了」　美媒：性侵+逃稅指控恐讓他入獄

川普準備戰鬥到底！律師朱利安尼大批選舉不公　揚言「全國開戰」

拜登勝選川粉氣炸　「集體出征」福斯記者推特：太讓我失望！

拜登當選台灣會不利？　他揭「其實是最好的結果」：不用當棋子了

歐巴馬讚「歷史性勝利」：拜登會以美國人最大利益為重

國民黨：期待美國在拜登領導下　與中華民國持續強化夥伴關係

Skoda推專屬發光安全帶扣　車內一片漆黑不再怕插錯孔

快訊／台中警追闖紅燈駕駛　路口遭撞「噴飛20m」機車爛毀卡路旁

《殺人回憶》老班長宋在浩離世！　享壽83歲「曾為後輩槓上KBS」

LIVE／拜登篤定成白宮新主人　現身德拉瓦州發表全國演說

台灣22隻被不當飼養野生動物近況曝　2馬來熊、1馬來猴已死亡

號稱「全台最難訂餐廳」！必嚐海陸湯鮮味爆棚、大人味甜點

拜登車隊入場！　9點演說重點搶先看：美國應團結一心

「不死拜登」痛失妻女長子　從政50年三度選總統終高票破紀錄當選

台灣大賽／兄弟「安心」亞？　鄉長臉書PO文引熱議

國際熱門新聞

川普宣言：我贏得了總統大選

拜登當選了　284票突破門檻

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

快訊／拜登284票當選美國總統！本人親自發聲了

拜登：很榮幸能帶領這個偉大國家

拜登對台灣「重點表態一次看」

快訊／川普：離大選結束還早呢！

川普小白球打一半　突然得知「拜登當選了」

川普敗選「特權沒了」　美媒：性侵+逃稅指控恐讓他入獄

快訊／剛宣布當選！拜登秒改「推特簡介」

太多選票違法　川普將召開記者會

《辛普森》神預言！大選結果8年前早出爐

快訊／川普換裝去高爾夫球場打球

拜登當選台灣會不利？他揭是最好的結果

更多熱門

相關新聞

川普纏鬥拜登！律師朱利安尼揚言「全國開戰」

川普纏鬥拜登！律師朱利安尼揚言「全國開戰」

拜登贏得賓州20張選舉人票後，正式跨過美國總統當選門檻，各國元首也接連祝賀拜登、賀錦麗；然而川普陣營仍未服輸、川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）即發表演說，表示將於下周一（9日）「發起全國大規模訴訟」，包括賓州在內，力主戰鬥到底。

「再見了川普先生」　他預言美選後情景：偶而街頭暴動

「再見了川普先生」　他預言美選後情景：偶而街頭暴動

她洗澡到一半「下半身突不能動」

她洗澡到一半「下半身突不能動」

拜登勝選　歐巴馬讚歷史性勝利

拜登勝選　歐巴馬讚歷史性勝利

台灣選錯邊？他失眠憂心曝「熱門關鍵字」：這不可怕嗎

台灣選錯邊？他失眠憂心曝「熱門關鍵字」：這不可怕嗎

關鍵字：

周刊王2020美國總統大選北美要聞

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

川普宣言：我贏得了總統大選

拜登當選了　284票突破門檻

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度拍到槍

楊丞琳「摔下高台」後首露面　無預警宣布：我單身！

快訊／鍾明軒道歉：我後悔了

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

即／台南永康驚傳氣爆！火光、濃煙沖天

韓天后被爆「碩士論文99％抄的」

快訊／拜登284票當選美國總統！本人親自發聲了

木棉花認錯：內部流程有疏失　解答《鬼滅》為何不用鍾明軒

1女侍多夫戰40官！陸10大女淫官曝光

基隆宮廟「福壽山天池」撒冥紙　業者狂勸無效

送餐到摩鐵！外送妹「硬著頭皮上樓哭了」

「外送1杯飲料」地址卻假的　路人曝暗黑原因

楊冪胖到人生巔峰「臉都是圓的」！一公布體重全場傻眼

更多

最夯影音

更多
《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~

《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~
薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面