川普敗選「特權沒了」　美媒：性侵+逃稅指控恐讓他入獄

▲川普。（圖／達志／美聯社）

文／周刊王

美國總統川普（Donald Trump）上任以來，一直以「行政特權」處理有關自己的訴頌，阻止證人出庭作證，但如今拜登（Joe Biden）當選，美媒紛紛報導川普過去壓下的性侵、逃稅等問題將全部被調查，恐怕得鋃鐺入獄。

據《鏡報》報導，美國前聯邦檢察官桑迪克（Harry Sandick）直言：「在各方面來說，他卸任會民事案中的讓檢察官和原告更容易對他提起訴訟。」他解釋：「例如，在刑事案件以及國會傳票案件中，他要求獲得更高的傳票保護，主要是因為他是總統。」

報導指出，去年9月川普被要求進行8年以來的納稅申報，而他的律師團企圖對抗曼哈頓地方檢察官辦公室的傳票。除此之外，川普還必須面對誹謗訴訟，因為有數十名婦女指控他性侵犯的指控，其中包括作家卡洛爾（E Jean Carroll），她指控川普在1990年代，於百貨公司的更衣室對她性侵，而當時川普只回一句：「她不是我的菜。」

川普面臨許多民事和刑事調查，他名下的高爾夫球場、酒店和商辦據說都是調查重點，有美媒稱美國國稅局正在調查川普自稱「退款」的5500英磅。另外，馬里蘭州、華盛頓DC的州檢察長3年前也起訴他，指控他將個人利益置於全美民眾之上，並從中獲利7位數字的美金。

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