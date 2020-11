川粉圍剿！《福斯》記者推「拜登當選」　留言罵翻：你不可以這樣　

▲多家媒體宣布拜登勝選後,川普自維吉尼亞州自家高球場返回白宮。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

多家美媒在官方計票全數結束以前,已紛紛宣布拜登跨過270票門檻當選美國總統,右派媒體《福斯新聞》首席白宮記者羅伯茨(John Roberts)也在個人推特發布消息,結果引來川粉留言群起圍攻,「你們不能這樣做,只有美國國會能夠這樣做」,「《福斯》、拜登、羅伯茨,你們高中公民課都被當了是不是?」

「《福斯新聞》報導內華達和賓夕法尼亞州由拜登勝出」,羅伯茨在推文中寫道,「他現在已經跨越270票門檻並當選總統。」此番宣布一出,原先由諸多右派人士與川粉關注的推特帳號,立刻成為眾人搬磚砸車的對象,超過3000條留言,大部分都在痛罵羅伯茨和《福斯》背骨。

.@FoxNews calls Nevada and Pennsylvania for @JoeBiden . He has now passed the 270 threshold, and becomes President-elect