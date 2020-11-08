　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登史上最多票！賀錦麗任「美國第一位女副總統」　雙雙創造歷史

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼拜登,賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登與賀錦麗創下多項紀錄，具有歷史意義。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓7日專電

民主黨籍前任副總統拜登成為美國第46任總統，具有特殊歷史意義，不僅因為他是美國史上獲得最多普選票的總統，而且他的搭檔賀錦麗將成為美國史上首位女性副總統，也是第一次由有色族裔一分子成為美國的副元首。

77歲的拜登（Joe Biden）在贏得賓州選舉人票的前一天宣布，他已獲得7400萬普選票，美國建國244年以來，從未有人在總統、副總統選舉中得到如此高票，而且票數還在增加當中。他並預測他與56歲的賀錦麗（Kamala Harris）將拿到超過300張選舉人票。拜登也將成為是美國史上最高齡的總統。

他與賀錦麗在賓州拿下關鍵的20張選舉人票，累計273，一舉跨過當選所需的270票。尋求連任總統的川普與競選搭檔彭斯（Mike Pence）目前獲得214票。

賀錦麗是現任聯邦參議員，代表加州，父親是美國非裔牙買加移民，是史丹佛大學的經濟學名譽教授，母親則是來自印度南部的坦米爾人，是一位研究乳癌的專家。美國有線電視新聞網（CNN）今天說，本次選舉「焦點在於權力由誰掌握以及如何運用，而賀錦麗代表了政治權力的新面貌」。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
台灣參加WHA無望！　大會主席宣布：參與案不納入議程
不甘心當替罪羔羊！　路勞控告太空人違約220萬美元
快訊／川普推特5連發！點名4州法律戰前預告：很快證明選票受影
今「全台有雨」清晨16.3度　梵高可能轉中颱周三起甩雨3天
美股暴漲834點！輝瑞疫苗90％有效激勵　道瓊、標普雙破紀錄
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列挖出4枚神秘「千年金幣」！暗藏當時耶路撒冷政治動盪線索

台灣參加WHA無望！　大會主席宣布：參與案不納入議程

川普推特5連發！點名4州「法律戰前預告」：很快證明大量選票受影響

美高官再添1人染疫！住房部長卡森確診　曾參加白宮選舉之夜派對

美國務院宣布：制裁4名中國官員　「損港自治」禁入境並凍結資產

輝瑞疫苗90％有效！　譚德塞歡喜回應：全世界合作終結大流行病

主播約會狂吞「原味內褲」配酒喝　辣妹53秒母湯直擊！7萬人傻眼

中國施壓！WHA連4年排除台灣　美議員力挺喊話：台灣不可或缺

拜登上任後「抗疫優先」：人人免費施打疫苗　目前戴口罩最有效

美股暴漲834點！輝瑞疫苗90％有效激勵　道瓊、標普雙破紀錄

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

捷運「防疫無名英雄」秀流暢動作　網讚：少了他們就沒有現在生活

羅志祥助理酒駕！衝撞混凝土車　酒測值1.2...嗆記者：你媽家喝酒

宜蘭酒駕男失控撞7機車衝人行道　2男排隊買飲料閃避不及骨折送醫！

大賣場驚見討位哥「橫停逼讓位」　敲車怒嗆：有點同理心！全網怒

以色列挖出4枚神秘「千年金幣」！暗藏當時耶路撒冷政治動盪線索

台灣參加WHA無望！　大會主席宣布：參與案不納入議程

川普推特5連發！點名4州「法律戰前預告」：很快證明大量選票受影響

美高官再添1人染疫！住房部長卡森確診　曾參加白宮選舉之夜派對

美國務院宣布：制裁4名中國官員　「損港自治」禁入境並凍結資產

輝瑞疫苗90％有效！　譚德塞歡喜回應：全世界合作終結大流行病

主播約會狂吞「原味內褲」配酒喝　辣妹53秒母湯直擊！7萬人傻眼

中國施壓！WHA連4年排除台灣　美議員力挺喊話：台灣不可或缺

拜登上任後「抗疫優先」：人人免費施打疫苗　目前戴口罩最有效

美股暴漲834點！輝瑞疫苗90％有效激勵　道瓊、標普雙破紀錄

以色列挖出4枚神秘「千年金幣」！暗藏當時耶路撒冷政治動盪線索

新家密室驚見「斷手娃娃露詭異表情」！　網嚇瘋：眼睛一直看鏡頭

曾拉停逾30個漲停！新股股王「跌99.8%」黯然退市　千億市值蒸發　

西門町前路口遭左轉車撞　騎士傻眼看愛車起火「燒爛成廢鐵」

分手Lulu 1年…阿達爆熱戀！　帶辣妹回家過夜「街頭上下摸」全被目擊

台灣參加WHA無望！　大會主席宣布：參與案不納入議程

買完魚騎錯！「2機車同款同色」鑰匙都插著　3人派出所尷尬換車

多隊高層認為拉梅洛將成狀元　灰狼可能選了再交易

政商名校高層爆渣男！劈腿被抓包「惱羞毆女友」　約砲台女墮胎

美妝雙11超狂優惠懶人包！植村秀送正貨唇膏　敏感話題買1送1限時開賣

傲嬌貓「翹二郎腿」直盯姐姐　堅持要人哄睡：想要你抱抱

國際熱門新聞

即／川普宣布　美防長被解職

美防長熱門：72小時內要能殲滅全部敵艦

夢到摸棺材！和尚買彩券中1800萬

以為找到父愛！15歲少女「每周遭獸父硬上」

鬼滅爆紅！獵人嘆：別戴山豬頭套進森林

30個愛馬仕包失竊　阿拉伯公主嚇到送醫

川普推特5連發！點名4州「法律戰前預告」

約會狂吞「原味內褲」！辣妹看傻

美股「暴漲834點」　與標普雙破紀錄

拜登回應輝瑞疫苗：還需要數個月普遍接種

直升機墜醫院「打翻待移植心臟」醫護搶救跌倒整箱噴飛

俄羅斯：「衛星V疫苗」有效率超過90％

超級高鐵首載客測試　未來時速1000公里

即／烏克蘭總統確診　將自我隔離

更多熱門

相關新聞

LIVE／拜登全國演說　賀錦麗率先上台

LIVE／拜登全國演說　賀錦麗率先上台

美國媒體預測民主黨總統候選人拜登贏得2020年美國大選，成為第46任美國總統。依據拜登陣營稍早公布的消息，他將於台北8日上午9時發表全國演說，目前車隊已到現場。 《ETtoday新聞雲》帶您全程掌握追蹤，依據拜登顧問消息，此次演說主題聚焦團結，將敦促美國人站在一起，並承諾會成為所有美國人的總統。

黃珊珊：明星只閃耀一時終將黯淡

黃珊珊：明星只閃耀一時終將黯淡

國民黨：期待美國在拜登領導下　與中華民國持續強化夥伴關係

國民黨：期待美國在拜登領導下　與中華民國持續強化夥伴關係

拜登車隊入場！9點演說重點搶先看.

拜登車隊入場！9點演說重點搶先看.

「不死拜登」痛失妻女、長子　從政50年三度選總統終成功

「不死拜登」痛失妻女、長子　從政50年三度選總統終成功

關鍵字：

2020美國總統大選美國北美要聞賀錦麗拜登

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

罕見提及張葳葳　吳宗憲認了：我不是好老公

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

即／川普宣布　美防長被解職

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

直播主廢棄醫院探險　驚見上吊屍「半身分離」

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

即／輝瑞疫苗90％有效　美股期指暴漲

女團成員私聯男粉　騙走125萬秒換掉電話！

小五童求救四口擠破屋！10小時火速修好

AirPods 系列破天荒降價！　折扣最高達37％

更多

最夯影音

更多
家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說
綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面