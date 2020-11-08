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拜登對台灣「重點表態一次看」　堅守戰略模糊：對台支持繼續強健

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▲▼拜登在德拉瓦州威明頓市發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登對台態度偏向謹慎小心。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電

民主黨候選人拜登確定勝出，預定明年1月20日將就任成為美國第46任總統。美國總統由誰當，牽動美台與兩岸關係走向；中央社透過整理拜登過去47年從政紀錄，一窺這位美國下任總統對台灣的態度。

代表東岸德拉瓦州的拜登（Joe Biden）1973年首度就職成為參議員，為他長達36年的國會生涯揭開序幕。外交事務是拜登擔任參議員期間重心，他曾兩度接下參議院外交委員會主席一職，也曾數次接觸台灣議題。

堅定信守台灣關係法 反對過度刺激中國

1979年美台斷交，美國國會推動「台灣關係法」以維繫後續美台關係；當時投票贊成通過法案的85名參議員中，拜登就是其中之一。拜登過去多次重申信守台灣關係法，這部作為美台過去40多年交往基石的法律，可說是拜登在處理台灣議題上堅定奉行的寶典。

面對棘手的美中台三角關係，拜登算相當謹慎保守。他反對台灣單方面宣布獨立，也反對中國躁進動武；為維繫台海和平，拜登不贊同美方採取會過度刺激或挑釁北京的作為。他曾引述一位台灣官員說道：「美中關係不好，對兩岸關係、對台灣與中國關係都是壞消息。」

1999年時，常在國會為台灣執言的時任參院外委會主席赫姆斯（Jesse Helms）提出「台灣安全強化法案」（Taiwan Security Enhancement Act），希望進一步強化美國對台軍售，拜登當時在聽證會中大力提出反對。

拜登指出，就是因為他在乎台灣安全也信守台灣關係法，因此對法案持嚴重保留態度。他說：「通過法案非但無法強化台灣安全，反而等於是在北京面前甩弄紅披風（意指如鬥牛士激怒鬥牛般），要中國向前衝。」

拜登表示，單靠武器數量再多都無法確保台灣安全。在他看來，台灣安全是來自其民主治理模式；與中國日益增加的經濟、文化與政治往來；以及美國長年信守台灣問題須和平解決的承諾。

另一例子則是發生在2001年。當時部分美國人士認為，美方應出售先進神盾級 （Aegis）飛彈驅逐艦給台灣，但國會對此意見分歧。

拜登當時受訪表示，除非美方認為台灣需要神盾系統且進行此軍售對美國有利，那才應該出售，而不應該是為了「給中國一個教訓」。他說：「若我們只是想給他們（中國）點顏色瞧瞧，應該做符合美國利益又能達到此目的的事。」

遵從戰略模糊政策 不願講明中國犯台美軍是否出兵
近幾個月，中國加大對台灣軍事恫嚇，多位美國學者呼籲美方應摒棄過去40年台海「戰略模糊」政策，並明確宣示中國若武力犯台，美軍將出兵協防。拜登近期雖未對此表態，但過去的他，也是謹守戰略模糊政策的一員。

2001年時，拜登曾因美國是否有「義務」防衛台灣，槓上時任總統小布希（George W. Bush）。小布希當時受訪，被問到若中國武力犯台美方是否有義務防衛台灣時，他表示美方有此義務，且會「竭盡所能」（whatever it took）協助台灣防衛。

拜登隨即投書「華盛頓郵報」（The Washington Post），批評小布希打破美國長年戰略模糊政策。他說，在這政策下，「美方保留動用武力防衛台灣的權利，但不說明在何種情況會干預，抑或是不干預台海戰爭」。

拜登指出，美國自廢除1954年與中華民國簽署的共同防禦條約後，「就沒有義務防衛台灣」。台灣關係法是明定，美國總統有義務在台灣安全受到威脅時通知國會，而總統與國會應依據憲法程序，決定美方要做出何種適當回應。

他強調：「依據憲法與台灣關係法條文，美國軍隊是否防衛台灣一事，總統應交由美國人民與國會（決定）。」

同年9月，拜登出席華府「全國記者俱樂部」（National Press Club）活動時也表示，戰略模糊有其必要性。他說，依據台灣關係法，美方支持「一中政策」，但兩岸應透過對話決定雙方如何和平統一。

拜登指出，若中國大陸試圖用武力而非對話達成目的，美方會在物資方面透過軍事方法阻止此事發生；但台灣也不應片面宣布獨立，因為美方不會願意為此上戰場。他說，如此一來才不會鼓勵任何一方採取魯莽作為。

拜登強調，如同在其他情況下，美國會依據雙方作為與當時情況保留動用軍力的權利。「過去7任總統任內都是這樣處理，未來也該繼續維持。」

平時對台謹慎低調 但重要時刻未缺席
面對台灣，拜登雖大多以謹慎低調態度處理，但在該為台灣發聲或向台灣表達支持的重要時刻，他並沒有缺席。

2005年中國實施「反分裂法」，明定特定情況下得以用「非和平方式」捍衛國家主權和領土完整。拜登隨即與10位跨黨派參議員聯合提出決議案，要求美國總統向中方表達「嚴重關切」，並鼓勵兩岸在平等與沒有前提情況下展開對話。

決議案指出，任何以非和平方式並在沒有台灣人民明確同意下，試圖決定台灣未來的行徑，皆會引起美方嚴重關注。「威脅對台灣動武，只會造成台灣與中華人民共和國間緊張情勢升高，阻礙兩國對話，也會破壞區域和平與安全。」

根據外交部歷史資料，2001年3月多名參議員聯名致函時任總統小布希，呼籲他支持台灣成為世界衛生組織（WHO）觀察員，拜登也是其中一員。時間往回推到1998年，當時共和黨參議員提出共同決議案，重申美國對台灣關係法承諾，拜登表決時投下贊成票。

此外，值得注意的是，2001年8月拜登接任參院外委會主席後首次出訪，首站就選在台灣，當時他也與時任總統陳水扁會面。那是拜登首度訪台，也是美台1979年斷交以來，第2度有參院外委會主席率團造訪台灣。

美中戰略競爭時代 轉高調向台灣示好
近年來，美中進入戰略競爭時代，美國內部也對中國政策進行全面反思。中國對台灣的打壓及在新疆、香港等地的人權侵犯作為，讓美國國會反中情緒高漲。對抗中國不再是共和黨專利，民主黨議員也開始加入批評中國行列，並積極立法反制北京作為。

面對美國整體對中國態度的轉變，拜登一改過往作風，開始轉高調向台灣示好。

今年1月11日，總統蔡英文高票連任，拜登隨即推文祝賀蔡總統勝選，也恭賀台灣人民再次成功舉辦選舉。他表示，台灣因為自由開放的社會變得更強健，「美國應該持續強化與台灣與其他理念相近民主政體的關係。」

蔡總統5月20日連任就職當天，拜登也再度透過推特（Twitter）表達祝賀。拜登表示，台灣蓬勃的民主與應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情為世界表率，「美國對台灣的支持必須持續強健、謹守原則並跨越黨派」。

大選進入最後關頭，拜登10月下旬投書華文媒體爭取華裔美國人選票時，也表達希望深化與台灣關係。他指出，台灣是民主領頭羊、重要經濟體與科技重鎮；在開放社會如何有效控制疫情上，台灣也是耀眼的典範。

拜登上任後究竟會採取什麼樣的對台政策？答案可能不會立即揭曉。但如同華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）近日接受中央社專訪所說，現在世道已經不同，美國對台政策不太可能回到過去民主黨政府時代。

拜登執政下，美台關係或許不會像過去4年般充滿「外交突破」。但美台交往已有超過40年穩固根基，加上疫情加深世界各國對中國的敵意與不信任，更加突顯台灣的價值與能做出的貢獻。

在這背景下，面對未來4年的美台關係，台灣人或許能夠謹慎樂觀看待。

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