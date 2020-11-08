小白球打一半「拜登當選了」　川普揮桿完哭喪著臉…乘車返回白宮

▲川普敗選，被記者拍到似乎哭喪著臉 。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統大選開票冗長膠著，直到前幾小時前美媒終於宣布拜登當選；然而川普並未在白宮露面立即召開一場記者會，因為他當時人還在維吉尼亞州自家的高球場揮桿。

外電報導，現任總統川普早前正在「川普國家高爾夫俱樂部」打小白球，此前官方帳號發布了一連串對大選結果的喊話，包括「我已經贏得了大選，而且贏很多」等，隨即就被外媒記者拍到他前往高球場揮桿，此時的他輕裝簡便，頭戴著「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的經典鴨舌帽。

▲川普在維吉尼亞州自家高爾夫球場得知敗選，神情凝重。（圖／達志影像／美聯社）

外媒開始正式報導拜登當選之後，隨行的白宮記者拍下川普與幾名同行友人的照片，曾主持過實境秀《誰是接班人》，經典名言是「你被開除了」的川普在得知消息後，只是單手插著口袋，看來神情凝重，身旁友人則有默契地略過川普，一同望向遠方。





▲▼拜登支持者歡慶川普敗選，高舉「你被開除了」標語。（圖／達志影像／美聯社）

川普陣營隨即表示將在下周興起訴訟，代表川普不願輕易承認拜登當選了下一任美國總統，仍堅持民主黨偷走了大選結果。

稍後川普乘車返回白宮，經過「黑命貴廣場」（Black Lives Matter Plaza）時，街頭的民眾正歡天喜地慶祝拜登當選，現任總統則是沉著一張臉下車步入白宮。