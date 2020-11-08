　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加拿大總理杜魯道「火速」祝賀當選：期待與拜登、賀錦麗合作

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼加拿大總理杜魯道步入多倫多的聖彌額爾聖殿主教座堂 (St. Michael`s Cathedral Basilica)，悼念已故總理特納（John Turner）。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道祝賀拜登、賀錦麗當選。（圖／路透）

文／中央社記者胡玉立多倫多7日電

美國總統大選拜登勝出，北方鄰居加拿大總理杜魯道火速發表祝賀聲明表示，「在我們共同應對全球最大挑戰之際，我期待與總統當選人拜登、副總統當選人賀錦麗、他們的政府以及美國國會合作」。

除了在加拿大總理府官網發表官方祝賀聲明，杜魯道（Justin Trudeau）也同步在臉書等社群媒體貼文宣告賀詞，並引來數萬人按讚。

杜魯道祝賀聲明指出：「加拿大和美國享有非比尋常的關係，此關係在世界舞台上獨一無二。我們共享地理環境、有共同的利益、緊密的人民互動和堅固的經濟聯繫，這使我們成為親密的朋友、合作夥伴和盟友。我們將在此基礎上進一步發展，也將繼續維護我們人民的安全和健康，免受全球COVID-19疫情大流行的影響，並努力促進全球和平與包容，經濟繁榮和氣候行動。」

加拿大身為美國北邊鄰居，對於美國的選情和政局動盪感同身受。杜魯道聲明在臉書公開後，眾多加拿大民眾回應道：「終於有個可以和我們維持健康正常關係的美國總統了！」

與此同時，也有不少顯然是住在美國的網友回應道：「過去我們不認同地看著川普對我們美國友人的所作所為，希望這對美國和全世界來說，都是嶄新的一天。」不過，也有人質疑地問，「你是不是恭喜得太早了？」

美國大選結果難產多日，也讓加拿大朝野非常焦慮糾結。杜魯道昨晚還曾上臉書感性地對加國民眾呼籲，「如果你現在覺得焦慮或難以承受，沒關係，你並不孤單。你可以打電話或與你信賴的人聯繫，也可以撥打211這個號碼，這是免費且保護隱私的全天候求助熱線，他們會幫你連結到正確的資源。」

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普醞釀下周「法律戰強襲」　嗆美媒：合法選票才能決定誰勝選

拜登對台灣「重點表態一次看」　堅守戰略模糊：對台支持繼續強健

川普「拒絕敗選」下周展開訴訟　拜登陣營：選民已清楚做出選擇

英相強生恭賀拜登勝選：美國是最重要盟友　期待密切合作

加拿大總理杜魯道「火速」祝賀當選：期待與拜登、賀錦麗合作

拜登勝選 德國期待重啟歐美盟邦關係

抗俄優先！拜登入主白宮　對中政策「難轉彎」但應會放緩

篤定成白宮新主人！　拜登8日上午9時將發表談話

快訊／「不是媒體決定誰當選」　川普重申：讓合法選票決定！

快訊／壓力好大！狂推文「我已贏得大選」　川普衝去球場打高爾夫

《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~

薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

愛女不孕...51歲嬤「借肚」懷親孫 任代理孕母幫圓夢：替妳建立個家

蕭亞軒親自為狗下廚！黃皓眼讒：我的呢？　因毛小孩受傷操碎心…男友溫暖抱抱安撫

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

哈士奇「聲帶遭割」仍奮力顧家　氣音長嚎示警...媽淚：好心疼

楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

川普醞釀下周「法律戰強襲」　嗆美媒：合法選票才能決定誰勝選

拜登對台灣「重點表態一次看」　堅守戰略模糊：對台支持繼續強健

川普「拒絕敗選」下周展開訴訟　拜登陣營：選民已清楚做出選擇

英相強生恭賀拜登勝選：美國是最重要盟友　期待密切合作

加拿大總理杜魯道「火速」祝賀當選：期待與拜登、賀錦麗合作

拜登勝選 德國期待重啟歐美盟邦關係

抗俄優先！拜登入主白宮　對中政策「難轉彎」但應會放緩

篤定成白宮新主人！　拜登8日上午9時將發表談話

快訊／「不是媒體決定誰當選」　川普重申：讓合法選票決定！

快訊／壓力好大！狂推文「我已贏得大選」　川普衝去球場打高爾夫

精品「迷你經典黑包」TOP 7價格、容量總整理　投資一款就能揹很久

川普醞釀下周「法律戰強襲」　嗆美媒：合法選票才能決定誰勝選

潘慧如從影最大尺度！私下告知納豆「覺得怎樣就那樣」

拜登對台灣「重點表態一次看」　堅守戰略模糊：對台支持繼續強健

川普「拒絕敗選」下周展開訴訟　拜登陣營：選民已清楚做出選擇

英相強生恭賀拜登勝選：美國是最重要盟友　期待密切合作

加拿大總理杜魯道「火速」祝賀當選：期待與拜登、賀錦麗合作

拜登勝選 德國期待重啟歐美盟邦關係

抗俄優先！拜登入主白宮　對中政策「難轉彎」但應會放緩

篤定成白宮新主人！　拜登8日上午9時將發表談話

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

國際熱門新聞

拜登當選了　284票突破門檻

川普宣言：我贏得了總統大選

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

快訊／拜登284票當選美國總統！本人親自發聲了

快訊／川普：離大選結束還早呢！

拜登：很榮幸能帶領這個偉大國家

太多選票違法　川普將召開記者會

《辛普森》神預言！大選結果8年前早出爐

快訊／剛宣布當選！拜登秒改「推特簡介」

快訊／川普換裝去高爾夫球場打球

快訊／川普重申：勝選非媒體決定

爸混凝土封男友屍　女兒續交新歡…生活費刷死人卡

絕美王妃遭泰王打入冷宮！6年後近況曝光

詭婦18年沒踏出家門　小腿肌竟溶解站不起

更多熱門

相關新聞

拜登勝選 德國期待重啟歐美盟邦關係

拜登勝選 德國期待重啟歐美盟邦關係

美國總統大選民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝出，讓德國朝野鬆一口氣，期待歐美能重新啟動傳統的盟邦關係。

拜登入主白宮 　抗中政策難轉彎但應會放緩

拜登入主白宮 　抗中政策難轉彎但應會放緩

篤定成白宮新主人！拜登將發表談話

篤定成白宮新主人！拜登將發表談話

美國隊長嗆川普屁話：馬桶水亂噴

美國隊長嗆川普屁話：馬桶水亂噴

快訊／川普重申：勝選非媒體決定

快訊／川普重申：勝選非媒體決定

關鍵字：

2020美國總統大選美國北美要聞拜登杜魯道

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

拜登當選了　284票突破門檻

川普宣言：我贏得了總統大選

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度拍到槍

楊丞琳「摔下高台」後首露面　無預警宣布：我單身！

快訊／鍾明軒道歉：我後悔了

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

即／台南永康驚傳氣爆！火光、濃煙沖天

快訊／拜登284票當選美國總統！本人親自發聲了

韓天后被爆「碩士論文99％抄的」

木棉花認錯：內部流程有疏失　解答《鬼滅》為何不用鍾明軒

快訊／川普：離大選結束還早呢！

送餐到摩鐵！外送妹「硬著頭皮上樓哭了」

「外送1杯飲料」地址卻假的　路人曝暗黑原因

拜登：很榮幸能帶領這個偉大國家

心碎！楊丞琳曝「小鬼生前想看今天演唱會」空位他替補

更多

最夯影音

更多
《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~

《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~
薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面