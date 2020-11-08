抗俄優先！拜登入主白宮　對中政策「難轉彎」但應會放緩

▲拜登與民主黨定調抗俄優先，中國是最大競爭對手，亦敵亦友。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓7日專電

民主黨候選人拜登執政後，一般預料不會逆轉現行抗中政策。但拜登強調國際合作，視俄羅斯為首要威脅，也期待與中國在符合美國利益的議題合作下，抗中力道應會有所放緩。

拜登（Joe Biden）搶下賓州的20張選舉人票後，累計拿到273張選舉人票，超越270張當選門檻，確定將在明年1月20日入主白宮，成為美國第46位總統。

作為全球霸權的美國，外交政策動見觀瞻。曾經擔任前美國總統歐巴馬副手的拜登，外交團隊主要來自歐巴馬時代官員。

目前拜登外交團隊中，最被認為有可能接任白宮國安顧問與國務卿的布林肯（Antony Blinken）與萊斯（Susan Rice），都曾是歐巴馬政府的高階外交官員。另外，蘇利文（Jake Sullivan）、鮑爾（Samantha Power）、康貝爾（Kurt Campbell）等幾位主力要角也都曾在歐巴馬任內擔任要職。

曾在歐巴馬時代擔任國防部次長、美國國防領域罕見的女性軍事專家佛洛諾伊（Michèle Flournoy）則可能重返五角大廈，出任國防部長職務。

儘管團隊幾乎都來自歐巴馬政府，但曾經擔任聯邦參議院外交政策委員會主席、8年副總統期間也協助歐巴馬推動外交政策的拜登，47年政壇生涯讓他對國際外交有深入了解，與許多國家元首熟識。加上過去4年來全球局勢的轉變，拜登並不必然全盤接收歐巴馬的外交政策。

「外交事務」（Foreign Affairs）今年3/4月號刊登的拜登署名文章，清楚闡述拜登外交政策。在談到中國政策時，拜登直言必須對中國採取強硬態度，否則中國將繼續搶奪美國與美國企業的技術與智慧財產權，還會透過補貼國有企業提供不公平的優勢，主導未來技術與產業。中國也正進行長期計畫，透過擴大全球影響力，推動自己的政治模式並投資未來科技。

從這篇專文可以清楚看到，拜登應不致從川普的抗中政策撤退，但拜登將揚棄川普的單邊外交政策，尋求國際共同合作對抗中國，並重新領導世界因應新挑戰。

雖然拜登確實看到中國近年來在經濟議題的惡意掠奪與企圖擴大國際影響力，但拜登在選前接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪時指出，目前對美國構成最大威脅的國家是俄羅斯，中國則是最大競爭者，確認美國未來的對手將是俄羅斯，中國則是亦敵亦友。

他在給華文媒體世界日報的專文中也表示，會在符合美國利益領域與中國合作，包括公共衛生與氣候變遷。

作為拜登首席外交顧問，布林肯9月在美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）視訊對談上表示，中國是美國經濟、科技、軍事及外交上最大挑戰，但不贊成與北京完全脫鉤（decouple），強調美中關係雖有對抗與競爭之處，也有可合作的地方，重點在於如何取得平衡。

蘇利文與康貝爾去年在「外交事務」的投書中也指出，美國應該尋求一個可以同時挑戰中國，又能與其並存的策略，確保美國利益優先，確保競爭優勢，並在全球治理上尋求與中國合作。

這些論述清楚說明，拜登上任後，仍會尋求與中國在國際議題合作與雙邊往來，不會全面對抗。因此，儘管他延續川普的抗中政策，但力道上應會有所放緩。