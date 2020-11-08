快訊／「不是媒體決定誰當選」　川普重申：讓合法選票決定！

中央社

在美國與英國等媒體依據賓州投票結果預測民主黨候選人拜登贏得大選後，尋求連任的美國總統川普透過競選團隊發出聲明表示，選戰尚未結束，並說拜登急於宣布勝選，是因為不希望真相被揭露。聲明並說，川普陣營下週起將展開法律訴訟。