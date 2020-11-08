快訊／拜登：很榮幸被美國人民選擇，帶領這個偉大國家

▲拜登當選後在推特發文「非常榮幸，可以被美國選民所選擇，帶領這個偉大的國家。」（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國民主黨總統候選人拜登8日凌晨拿下賓州，原本累計的264票加上賓州20票，以284票達到獲得勝選所需的選舉人票，確定當選美國總統。拜登當選後隨即在推特表示，他非常榮幸，可以被美國選民所選擇，帶領這個偉大的國家。

拜登6日就曾經發表公開談話，表示對民主黨在各州取得的成績感到非常自豪，他也將會贏得大選、入主白宮，後來更向共和黨支持者喊話「即使我們意見相左，但我們不會是敵人，我們都是美國人。」

拜登強調，「我知道觀察這些計票過程可能會非常緩慢，看著電視會使人麻木，但這些數字代表選民，他們的聲音都該被聽到。」

針對拜登當選，川普認為，拜登虛假地擺出勝利者的姿態，「離總統大選結束還早呢」。川普陣營也出面召開記者會，表示很多地區出現「少票」情況，認為拜登陣營作弊。

川普稍早也在推特表示，有數以萬計的選票在3日（選舉日）晚間8時以後被違法收下，也有許多地區的計票過程被違法禁止監督，因此改變很多州的選舉結果，當然就包含賓夕法尼亞州。

他強調，每個人都認為他會輕鬆贏下該州，沒想到大幅度領先的優勢突然消失，「沒有任何人被允許待在計票室，如此長的時間內，那裡究竟發生了什麼。」





America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

拜登目前勝出州

伊利諾州：20票

馬里蘭州：10票

紐澤西州：14票

康乃狄克州：7票

佛蒙特州：3票

維吉尼亞州：13票

德拉瓦州：3票

麻塞諸塞州：11票

賓夕法尼亞州：20票

羅德島州：4票

明尼蘇達州：10票

威斯康辛州：10票

密西根州：16票

紐約州：29票

科羅拉多州：9票

新墨西哥州：5張

華盛頓特區：3票

新罕布夏州：4票

內布拉斯加州：2票

加州：55票

內華達州：6票

俄勒岡州：7票

華盛頓州：12票

夏威夷州：4票

亞利桑那州：11票

川普目前勝出州

肯塔基州：8票

西維吉尼亞：5票

南卡羅來納州：9票

印第安那州：11票

俄亥俄州：18票

奧克拉荷馬州：7票

密西西比州：6票

田納西州：11票

阿拉巴馬州：9票

阿肯色州：6票

佛羅里達州：29票

北達科塔州：3票

南達科塔州：3票

懷俄明州：3票

路易斯安那州：8票

堪薩斯州：6票

內布拉斯加州：3票

猶他州：6票

密蘇里州：10票

愛荷華州：6票

愛達荷州：4票

蒙大拿州：3票

德州：38票

