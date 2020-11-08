快訊／拜登284票當選美國總統！本人親自發聲了

▲拜登當選。（圖／路透）

記者黃心瑀／編譯

根據外媒報導，拜登在被宣布當選後表示，「很榮幸的可以被美國選民選擇，帶領這個偉大的國家。」

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

拜登在推特上表示，「美國，我很榮幸被選擇為這個偉大的領導人。我們將面臨的工作非常艱鉅，但我能大家保證一件事：我將會成為全美國人的總統—無論你是否將選票投給我。我將會秉持人民寄託在我身上的信念。」

根據美聯社、CNN、NBC最新消息，美國民主黨總統候選人拜登8日凌晨拿下賓州，原本累計267票加上賓州20票，以284票獲得勝選所需的選舉人票，打敗川普214票確定當選美國總統，也讓川普成為美國史上第11位沒有連任的總統。

拜登日前也發表公開談話，表示對民主黨在各州取得的成績感到非常自豪，他將會贏得大選、入主白宮，也向共和黨支持者喊話「即使我們意見相左，但我們不會是敵人，我們都是美國人。」

拜登強調，「我知道觀察這些計票過程可能會非常緩慢，看著電視會使人麻木，但這些數字代表選民，他們的聲音都該被聽到。」拜登拿下賓州確定當選後，福斯（FOX）新聞甚至也把內華達州也劃給拜登，並且用「拜登290票打敗川普214票」的照片放在新聞上顯示。