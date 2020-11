快訊／拜登284票當選美國總統！本人親自發聲了

▲拜登當選。(圖/路透)

記者黃心瑀/編譯

根據外媒報導,拜登在被宣布當選後表示,「很榮幸的可以被美國選民選擇,帶領這個偉大的國家。」

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8