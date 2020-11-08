快訊／拜登當選了！　拿下賓州20票「284票突破門檻」

▲美國民主黨總統候選人拜登8日凌晨確定拿下賓州。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

根據美聯社、CNN、NBC最新消息，美國民主黨總統候選人拜登8日凌晨拿下賓州，原本累計264票加上賓州20票，以284票獲得勝選所需的選舉人票，打敗川普214票確定當選美國總統，也讓川普成為美國史上第11位沒有連任的總統。

其實川普稍早才在推特不斷發文，甚至自己宣布「我贏得了這次總統大選，以很大的優勢（I WON THIS ELECTION, BY A LOT!）」，沒想到數小時以後就傳來拜登當選消息。

川普表示，有許多地區的計票過程被違法禁止監督，也因此改變很多州的選舉結果，當然就包含賓夕法尼亞州，每個人都認為他會輕鬆贏下該州，沒想到大幅度領先的優勢突然消失。

▲拜登確定當選，川普成為美國史上第11位沒有連任的總統。（圖／路透）

拜登日前也發表公開談話，表示對民主黨在各州取得的成績感到非常自豪，他將會贏得大選、入主白宮，也向共和黨支持者喊話「即使我們意見相左，但我們不會是敵人，我們都是美國人。」

拜登強調，「我知道觀察這些計票過程可能會非常緩慢，看著電視會使人麻木，但這些數字代表選民，他們的聲音都該被聽到。」

拜登拿下賓州確定當選後，福斯（FOX）新聞甚至也把內華達州也劃給拜登，並且用「拜登290票打敗川普214票」的照片放在新聞上顯示。

▼福斯（FOX）新聞畫面截圖。（圖／翻攝自福斯新聞網）



