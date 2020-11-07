《辛普森》神預言！大選結果8年前早出爐　網驚：幾乎一模一樣

▲《辛普森》常常神預言美國大選。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

2020美國總統大選開票呈現激烈拉鋸，共和黨籍候選人川普（Donald Trump）居於劣勢，恐將失去總統寶座，拱手讓給民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）。然而，近來國外有眼尖網友發現，成人喜劇動畫《辛普森家庭》竟然早在8年前就預言了各州投票結果，讓人看了不禁一陣毛骨悚然。

根據《太陽報》報導，《辛普森家庭》2012年播出的其中一集，內容為美國總統歐巴馬（Barack Obama）與前共和黨總統候選人米特·羅姆尼（Mitt Romney）展開激烈交鋒，動畫角色伯恩斯先生表示支持後者，還試圖讓一隻狗在2位候選人之間進行選擇，接著他畫出自己預測的結果。

有趣的是，許多網友都發現這張各州結果分布圖，竟然與今年總統大選的開票分布圖有著非常多相似之處，只有亞利桑那州（Arizona）不同而已。這景象立刻掀起一陣熱議，網友紛紛直呼：「辛普森總是在預測未來」、「辛普森早就幫未來鋪路」、「根本現代推背圖」、「辛普森家庭又再度做到了」。

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