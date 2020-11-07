颱風閃電貢獻水情有限　水利署把握時機人工增雨

▲水庫水位持續下降，原盼閃電颱風能為水庫解渴，不過目前進帳有限。（資料照／記者呂佳賢攝）

文／中央社記者吳佳蓉台北7日電

今年水情不佳，原盼颱風閃電能為水庫解渴，水利署副署長王藝峰表示，觀察降雨僅集中屏東、恆春半島，為牡丹水庫帶來進帳， 但其餘地區有限，中午已把握時機人工增雨，期待颱風尾部氣流能帶來更大雨量。

王藝峰表示，颱風雨量大多集中在屏東、恆春半島 ，只有牡丹水庫受益頗豐，其他地區水庫進帳都有限；下午北部已開始飄雨，使翡翠水庫水量增加，期待颱風後續的尾端氣流可為水情進一步帶來好消息。

王藝峰指出，根據天氣預報，受颱風外圍雲系與熱力作用影響，今天白天中北部有可能出現秋季難得的系統性降雨，趁此機會，今早即密切觀察雲層發展，並掌握最佳時機，於中午12時30分，在曾文、仁義潭、明德 、寶二、石門水庫進行地面人工增雨作業。

至於增雨成效，王藝峰說，目前仍在觀察後續可帶來的效果，接下來若看見好時機，也會持續進行人工增雨作業。水利署強調，時值旱象險峻之際，會時刻關注氣候 變化，並與中央氣象局、國防部等單位保持緊密聯繫，極盡所能地透過增雨，增加各集水區的降雨量，希望將枯水期對用水可能產生的影響降至最低。

根據水利署網站，目前僅有翡翠水庫及牡丹水庫上 升，蓄水率各增至80.02%及78.77%，石門水庫蓄水率現為49.19%，曾文水庫則僅23.16%。