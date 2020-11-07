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WTO新秘書長難產！日內瓦總部「新冠病毒」擴散...將延期總理事會

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▲▼美方表態支持俞明希，然而歐盟與多數會員國支持伊衛拉選上WTO秘書長。（圖／達志影像／美聯社）

▲WTO發佈公文延期原訂於9日的總理事會，新任秘書長改選恐又陷難產。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國2020總統大選開票雖接近尾聲，但數個關鍵州雙方陣營票差極小，導致最終結果面臨難產；而世界貿易組織（WTO）秘書長人選空缺數月，須於近期投票選出接班人選，卻也發佈公文表示，原訂於11月9日的總理事會，暫時延期，日程未定。

根據《彭博社》報導，WTO向各會員國發佈公文，9日總理事會原定須選出新任秘書長，隨著時程被迫延期，將與各會員國繼續展開協商。

WTO總理事會主席沃克（David Walker）大使在公文中表示，「由於全球衛生保健情況、以及近期的活動，代表團認定自己並非處在能於11月9日發表官方決定的位置，因此此次會議將延到下一次發佈公文，此段時間將持續與代表團展開協商。」

▲▼俞明希為選上WTO秘書長，遊走世界各國呼籲支持。（圖／達志影像）

▲俞明希為選上WTO秘書長，遊走世界各國呼籲支持。（圖／達志影像）

根據先前外媒報導，WTO總部所位於的瑞士日內瓦，近期受到新冠肺炎（COVID-19）疫情快速擴散影響，導致地方當局下達防疫政策，29日前禁止超過5人以上集會。

WTO原訂將於9日召開總理事會，從南韓通商交涉本部長俞明希（유명희）與奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala），擇一選出新任秘書長。

根據《BBC》報導，先前伊衛拉獲得歐盟、中國大陸、日本支持，且在164個會員國中奪得102票；然而俞明希雖獲持有否決權的美國貿易代表署（USTR）公開支持，卻僅獲得60票。世界貿易組織（WTO）發言人洛克威爾（Keith Rockwell）10月28日表示，由駐WTO大使所構成的重要小組提議，根據支持會員國票數多寡，由伊衛拉出任WTO秘書長。

而根據外界觀測，若民主黨籍的拜登取代川普登上白宮大位，美國可能改變先前支持俞明希的立場。

►南韓政府陷兩難！擔憂恐遭全球白眼　美國卻續挺俞明希選WTO秘書長

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