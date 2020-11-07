普丁爆罹「帕金森氏症」準備下台！　俄反對派：正在安排接班人

▲俄羅斯總統普丁被爆料罹患帕金森氏症。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）被爆出罹患帕金森氏症，在伴侶卡巴耶娃（Alina Kabaeva）的懇求之下，終於決定於2021年1月卸任。儘管克里姆林宮6日對此反駁，反對派政治人物、前聯邦安全局（FSB）官員古德科夫（Gennady Gudkov）卻堅稱，「俄羅斯的權力轉移已經展開」。

荷蘭拉德堡醫學中心（Radboud University Medical Centre）神經內科研究團隊2015年就曾指出，普丁走路姿態透露出罹患帕金森氏症的潛在跡象，也就是步行時左臂不動、幾乎「固定」在身體一側，右臂卻能自由擺動的情況。

上述說法獲得醫學同業研究支持。但研究團隊也指出，這可能是俄羅斯國家安全委員會（KGB）訓練下的「槍手步法」，而普丁的確出身於KGB特務。

另外有影片顯示，普丁的腿會不自覺抖動，不時抓著椅子扶手，看起來很痛苦；手指不斷抽搐，仍努力用顫抖的手握著杯子，據信裡面有雞尾酒止痛藥。

▲外界推測，普丁很有可能在伴侶卡巴耶娃（Alina Kabaeva，右）的懇求之下同意辭職。（圖／達志影像／美聯社）



古德科夫認為，普丁很可能因為生理或心理的健康狀況，已經自願性同意辭職。他指出，不論年紀多大，各國領袖在疫情期間都仍積極露面工作，因為就算染疫也能得到良好醫療，不必擔心，但「普丁2至3月一直待在碉堡裡面」，「你怎麼能夠在危機之際，把國家留給部下治理？普丁在畏懼著什麼事物」。

古德科夫也提到，普丁以前接受採訪時，對於數據與政治事件能夠侃侃而談，如今卻「變得更不擅於言詞」且「行為怪異」。他強調，自己沒有任何內部消息來源，而是透過常識與大眾皆可獲得的資訊，做出以上的分析性結論。

古德科夫推測，普丁已經開始安排接班事宜，未來權力將落入「以國安官員為首的一群人手中」，而此團體將很快開始思考，如何在沒有普丁的情況之下維持「普丁主義」（Putinism）。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普丁身體健康，一切平安，罹患帕金森氏症的說法「絕對是胡說八道」，總統也不如報導所說，將在短期內下台。

值得注意的是，俄羅斯7月以壓倒性贊同的票數通過修憲，使得普丁能夠再競選總統2次，有機會掌權直至2036年；11月宣布的新法案則讓他卸任後成為終身參議員，餘生享有刑事豁免權與國家津貼。

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