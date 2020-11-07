川普「拒絕承認大選結果」！　內部避談敏感話題：他進入戰鬥模式

▲美國總統川普4日在白宮發表演說，對自己前期的選情樂觀。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國大選3日登場，川普暫居落後，連任可能性越來越渺茫。但是，消息人士透露，他直至6日仍沒有準備敗選感言，最近幾天還透露無意承認大選結果。據悉，競選團隊內部從未討論敗選與卸任後的「敏感話題」，一些幕僚與親信都開始懷疑，究竟還有誰願意與一位「不打算離開白宮」的總統打交道。

CNN引述內部人士說法報導，雖然川普知道選舉數據對自己不利，但仍堅信訴訟與選舉舞弊的言論能夠播下懷疑的種子，足以讓他拒絕接受大選結果，預計窮盡一切法律手段，在幾個搖擺州爭取，「他正處於戰鬥模式，他認為這對他有利」。

川普6日下午發布書面聲明表示，「這已經不再只是關於任何一場選舉，而是關於整個選舉過程的公正性。我們將透過各方面法律推動進程，保證美國人民對政府有信心。」據悉，他當天一直守在電視機前方，關注選情，並且不斷講電話，對於沒有更多共和黨人出面力挺，感到憤怒又失望。

▲川普與彭斯選前前往密西根造勢。（圖／路透）



川普競選團隊6日上午釋出聲明，清楚表明將拒絕接受大選結果，宣稱對於拜登勝選的預測都是「錯誤的」，競選「距離終點還很遠」。

雖然競選團隊內部一些人已經意識到可能落選，但另一部分的人卻力挺川普訴諸法律行動。副總統彭斯（Mike Pence）自從4日凌晨後就沒有公開露面，正在替法律訴訟籌備資金，安撫川普。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）等高級顧問也被認為支持川普「非法選舉」的言論，引發部分員工不滿。

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