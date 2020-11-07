絕美王妃遭泰王打入冷宮！6年後近況曝光...「當尼姑+骨肉分離」

▲泰王瓦吉拉隆功與前妻西拉米。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者劉雪兒／綜合報導

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）生活荒淫、奢華無度眾所皆知，現任王妃素提達（Suthida Vajiralongkorn Na Ayutthaya）是他第4任妻子，而第3任妻子妻子西拉米（Princess Srirasmi）因親戚接連貪腐遭逮，於是在2014年被迫放棄王室地位，從此消聲匿跡。直到近日相關人士曝光了西拉米的近況，發現她已剃髮成為尼姑，每天專心的種菜和唸經，與王宮的生活天長地遠。

▲西拉米不只外型姣好，而且姿態端莊。（圖／翻攝自推特／@slamxdunkxpunk）

西拉米在2001年和瓦吉拉隆功結婚，出身平民的她瞬間躍上枝頭當鳳凰，並於2005年生下提幫功王子，從此與瓦吉拉隆功過著相當奢華的生活，不僅貴賓愛犬「福福」被封為空軍上將，兩人還多次被直擊大開泳池裸體派對，包括2014年5月時不顧泰國政變時局動亂，和王儲在英國五星級飯店享樂；不雅照與裸胸替愛犬慶生的影片流出後，更重創王室的形象。

直到2014年西拉米的親戚接連因貪腐遭逮，泰國王室遂宣布，「國王授權同意宣布，王儲瓦吉拉隆功的王妃西拉米透過書面聲明，放棄王室地位。」西拉米罷為庶人後，儘管獲得約新台幣1.8億元的贍養費，卻也失去提幫功的監護權，提幫功之後再也沒有見過自己的母親。

▲絕美王妃西拉米打入冷宮後的近照曝光。（圖／Somsak Jeamteerasakul臉書）

▲西拉米每天只能種菜。（圖／Somsak Jeamteerasakul臉書）

王室期間也曾放出消息說，西拉米已經出家，成為一名尼姑，但外界都心知肚明，這無疑是將她打入冷宮。直到親近人士索姆薩克（Somsak Jeamteerasakul）再公布她的近況，只見西拉米脫去華麗的服飾，身穿素衣白袍，專心的種菜耕耘和唸經，雖然不再雍容華貴，卻仍掩飾不了她與生俱來的氣質。