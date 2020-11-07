川普不願認輸！傳共和黨想請「千金」伊凡卡出馬：把拔該放下了

▲共和黨陣營分析，可能得動用伊凡卡去勸川普認輸下台。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國2020總統大選，就連共和黨出身的民調專家倫茨（Frank Luntz）也預估，民主黨拜登已奪下多數的州與選舉人票，因此川普要保住白宮地位恐怕相當困難，且結果可能於36小時內出爐。如今，存留在美國政治的唯一難題，便是要川普承認自己的敗局，安然走下台階。

根據《紐約時報》（The New York Times）報導，如今川普與其競選、律師團隊正在為關鍵搖擺州開票、計票問題準備提出一連串訴訟，試圖指控拜登藉由作弊勝選，不過隨著大局逐漸明朗，部分共和黨官員非常擔憂川普不願認輸，因此正考慮要以何種方式、或藉由何人的金口來婉轉地勸川普認輸，以此換得4年後捲土重來的機會，保住川普與其家族的政治、商業生涯。

消息指出，川普陣營可能考慮讓川普的長女伊凡卡（Ivanka Trump）出馬，當面婉轉告訴川普其敗選事實。據悉，隨著美國各州開票後，伊凡卡曾在推特上發文支持父親，向選舉過程具有疑慮的州提出訴訟。

該報導也分析，用盡一切手段力挽狂瀾的川普也有可能於大局塵埃落定時認輸，不過絕不可能公開承認、並接受自己的敗局。

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