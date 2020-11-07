川普「6000張票」全算給拜登！密西根州計票軟體出錯　官員證實了

▲美國總統大選開票結果至今未出爐。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國總統大選至今尚未開票完畢，川普與拜登在多個搖擺州陷入拉鋸戰。不過此時卻爆出，先前由拜登拿下16張選舉人票的密西根州，因為計票軟體出現問題，錯把數千張共和黨選票算給民主黨，且總統、參議員選舉都有出現紕漏。

根據《福斯新聞》報導，密西根州共和黨主席考克斯（Laura Cox）6日在記者會中指出，該州安特里姆郡（Antrim County）因計票軟體出現錯誤，有約6000張本屬於共和黨的選票播被計入民主黨中，包含總統與參議員的選票都有出錯，該郡工作人員也出面證實。

SIX THOUSAND Republican ballots were counted as Democrat in Antrim County, Michigan due to a computer glitch!



“47 counties in Michigan may have also suffered from a similar glitch”‼️ ⬇️https://t.co/nnYz8zNdXg — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) November 6, 2020

考克斯說，他們後來清查發現，共有47個郡使用了相同的計票軟體，超過密西根州83個郡的一半，目前正敦促這些郡必須立刻進行檢查。

安特里姆郡書記官蓋伊（Sheryl Guy）表示，現在還不清楚是人為失誤還是機器故障，會發現這個錯誤的原因在於，該郡開票結果由拜登拿下，與當地偏向保守的立場相左，所以進行了人工檢查才發現。

本屆大選中屬於搖擺州的密西根擁有16張選舉人票，根據《福斯新聞》統計結果，拜登在該州得票率為50.6％，取得279萬648張普選票；川普則以47.9％的得票率，共獲得264萬4525張普選票。兩人差距為14萬6123票，川普就算加上漏算的6000張選票，也無法翻盤。

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