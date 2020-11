川普「6000張票」全算給拜登！密西根州計票軟體出錯　官員證實了

▲美國總統大選開票結果至今未出爐。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

美國總統大選至今尚未開票完畢,川普與拜登在多個搖擺州陷入拉鋸戰。不過此時卻爆出,先前由拜登拿下16張選舉人票的密西根州,因為計票軟體出現問題,錯把數千張共和黨選票算給民主黨,且總統、參議員選舉都有出現紕漏。

根據《福斯新聞》報導,密西根州共和黨主席考克斯(Laura Cox)6日在記者會中指出,該州安特里姆郡(Antrim County)因計票軟體出現錯誤,有約6000張本屬於共和黨的選票播被計入民主黨中,包含總統與參議員的選票都有出錯,該郡工作人員也出面證實。

SIX THOUSAND Republican ballots were counted as Democrat in Antrim County, Michigan due to a computer glitch!



“47 counties in Michigan may have also suffered from a similar glitch”‼️ ⬇️https://t.co/nnYz8zNdXg